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Пить шампанское в загсах Риги не запрещено, но делать надо в специально отведенных для этого местах. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал исполнительный директор Риги Юрис Радзевич.

"Запретов на выпивку шампанского в загсах Риги нет. Дело в том, что и раньше эту услугу оказывали частные компании, рижские загсы этим не занимались никогда. Сейчас все остается по-прежнему, только компании больше не предлагают такую услугу. Молодожены и гости могут выпить шампанское после церемонии бракосочетания. А потом убрать за собой, чтобы освободить место торжества для других новобрачных. При этом я бы не советовал пить шампанское это у вдоха в загс, так как это общественное место. Выпить шампанское после произнесение клятв молодожены могут в зимнем саду загса", - рассказал Радзевич.

Ранее портал Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT сообщал, что теперь после свадебных клятв не все молодожены по традиции смогут выпить по бокалу шампанского, поскольку Рижские загсы больше не предлагают такую возможность. По словам заместителя руководителя Рижских загсов Солвиты Бролиши, многие пары и гости не скрывали свое разочарование. Так как уже при заявке на брачную церемонию в Рижских загсах молодоженов информирировали о том, что пить шампанское в помещениях нельзя.

Фото из Flicr/Ludovic LEGROS