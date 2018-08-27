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Латвийские вооруженные силы и земессарги способны защитить Латвию, в этом уверен глава Министерства обороны Раймонд Бергманис, который проинспектировал военные учения, проходящие в эти дни в Латвии.

"Сегодня, оценив крупнейшие военные учения Namejs 2018, убедился в способности наших солдат и земессаргов защитить Латвию", - написал министр в социальной сети Twitter.

Šodien, aplūkojot vērienīgākās militārās mācības “Namejs 2018”, esmu pārliecināts par mūsu karavīru un zemesargu prasmēm aizsargāt Latviju! pic.twitter.com/UV1RM8JbQV — Raimonds Bergmanis (@RaimondsBrg) 27 августа 2018 г.

Как ранее сказал в интервью ЛТВ командующий НВС Леонид Калниньш, учения не выявили крупных проблем, но нужно развивать вооружение и инфраструктуру.

Первые впечатления от учений очень хорошие, солдаты показали свои навыки, также командующий очень доволен новыми гаубицами. В сфере инфраструктуры для Латвии важны новые склады, а в связи с закупкой американских вертолетов Black Hawk придется немного дополнить инфраструктуру на Лиелвардской базе воздушных сил.

Отвечая на опасения латвийцев о недостаточном размещении вооруженных сил вблизи восточной границы, Калниньш отметил, что Латвия рассматривает сбалансированное размещение сил. В Латгале находятся пять батальонов Земесардзе, там будет размещена батарея новых гаубиц, так что нельзя сказать, что войска размещены только в Адажи, отметил командующий НВС.