Мазаев на Baltkom: в войне победил Гитлер, а не Сталин (7)

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Эксклюзив | 28 августа 2018 года, 08:11

Люди делают попытки реинкарнации Сталина из-за собственного невежества и недоразвитости. Такое мнение в прямом эфире программы "Абонент доступен" на радио Baltkom выразил российский музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев.

"Народ смотрит на эти сталинские высотки, и с ними ассоциируется какое-то могущество. Думают, что мы вместе полетели в космос, вместе победили в войне. А Сталин - это убийца конкретный, который хотел мирового господства. Его целью была мировая революция, а ресурс, который ему предоставила еще царская Россия, он не смог правильно использовать. Сталин не к той войне готовился, и поэтому Гитлер победил. Я долго изучал этот период истории, и у меня такое мнение складывается. Не многие разделяют мою точку зрения. Я считаю, что личность Сталина должна обсуждаться в научных кругах больше, очень мало кто занимается этим вопросом объективно",- сообщил Мазаев.

Фото: facebook.com/sergey.mazaev

Комментарии 7
Патриот 37 минут назад
Ни тебе судить кто победил а кто нет. Так что дуй Мазай всвою дудку молчи и не пез......ди. Умник херов, хрен приду на твой концерт а так хотелось. Музыкант, певец и политика не совместимо. Вали нахер с моей страны!!!
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Читатель30 минут назад
Вот и еще один "филосов", музыкант "крышей" своей потёк... Эхе хе... Шиза косит наши ряды...
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asd44 минуты назад
Послушайте или почитайте того-же Николая Старикова, именно благодаря Сталину русские выиграли вторую мировую. А тех кто встаёт на сторону Гитлера и предлагает пересмотреть результаты войны, предлагаю это высказать лично ветеранам на 9. мая.
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