Эксклюзив |

Люди делают попытки реинкарнации Сталина из-за собственного невежества и недоразвитости. Такое мнение в прямом эфире программы "Абонент доступен" на радио Baltkom выразил российский музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев.

"Народ смотрит на эти сталинские высотки, и с ними ассоциируется какое-то могущество. Думают, что мы вместе полетели в космос, вместе победили в войне. А Сталин - это убийца конкретный, который хотел мирового господства. Его целью была мировая революция, а ресурс, который ему предоставила еще царская Россия, он не смог правильно использовать. Сталин не к той войне готовился, и поэтому Гитлер победил. Я долго изучал этот период истории, и у меня такое мнение складывается. Не многие разделяют мою точку зрения. Я считаю, что личность Сталина должна обсуждаться в научных кругах больше, очень мало кто занимается этим вопросом объективно",- сообщил Мазаев.

Фото: facebook.com/sergey.mazaev