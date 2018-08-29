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Латвия черед два месяца отметит День независимости или День провозглашения Латвийской Республики . В этот день в 1918 году был провозглашен "Акт о независимости". По правилам, если государственные праздники 4 мая или 18 ноября попадают на субботу или воскресенье, следующий за ними понедельник объявляется нерабочим.

Mixnews обобщил информацию о праздничных днях в оставшиеся месяцы 2018 года и в будущем, 2019 году, основываясь на данных Службы госдоходов, портала tavirekini.lv и официального ресурса likumi.lv. На этих платформах созданы календари рабочих и выходных, праздничных, а также сокращенных или перенесенных рабочих дней в государственных учреждениях и предприятиях самоуправлений в качестве помощи для упорядочения бухгалтерских дел.

День провозглашения независимости Латвии, отмечаемый 18 ноября, в 2018 году выпадает на воскресенье, поэтому латвийцы будут отдыхать и в понедельник, 19 ноября (а всего - 17, 18, 19 ноября).

Праздничные каникулы наступят у латвийцев в конце года, когда будут отмечать Рождество и Новый год.

Так, католическое Рождество 24-26 декабря выпадает на понедельник, вторник, среду. Соответственно латвийцы будут отдыхать с субботы, 22 декабря до среды, 26 декабря. Четверг и пятница (27, 28) декабря будут рабочими, а затем вновь будет два выходных.

Затем следует 31 декабря — проводы Старого года и 1 января - встреча Нового 2019 года. Эти даты в 2018 году выпадают на понедельник и вторник. Соответственно, отдыхать латвийцы будут 29, 30, 31 декабря и 1 января. Далее следует короткая рабочая неделя из трех рабочих дней - 2, 3, 4 января, затем вновь выходные.

Что касается праздничных дат в будущем, 2019 году, то первые так называемые большие "праздничные каникулы" латвийцев ждут на католическую Пасху.

В 2019 году Пасху будут отмечать с 19 по 22 апреля (четыре дня - с пятницы по понедельник включительно). Соответственно, за день до пятницы 18 апреля - сокращенный рабочий день, и во вторник 23 апреля тоже сокращенный рабочий день.

Урожайным на праздничные дни будет начало мая в 2019 году.

Праздник труда 1 мая - выпадает на среду. А уже в пятницу, 3 мая латвийцев ждет сокращенный рабочий день перед праздничной субботой, 4 мая, когда отмечается государственный праздник - День провозглашения независимости Латвийской Республики. Но так как красный день календаря выпадает на субботу, то следующий за выходными понедельник будет нерабочим.

Праздник Лиго 23-24 июня выпадает на воскресенье и понедельник. Поэтому у латвийцев будет сокращенная рабочая неделя.

Июль, август, сентябрь, октябрь, как и обычно, в 2019 году пройдут без праздников.

Зато День провозглашения независимости Латвии выпадает в ноябре 2019 года на понедельник, поэтому в целом у латвийцев будет три выходных дня - суббота 16 ноября, воскресенье 17 ноября и понедельник 18 ноября, а далее - сокращенная рабочая неделя.

Также в 2019 году латвийцев ожидают относительно большие рождественско-новогодние каникулы.

Так, католическое Рождество 24-26 декабря выпадает на вторник, среду и четверг. Соответственно латвийцы будут отдыхать в субботу 21 и в воскресенье, 22 декабря, затем выйдут на сокращенный рабочий день в понедельник, 23 декабря. Рождественские праздники - вторник 24, среда 25, четверг 26 ноября, в пятницу, 27 ноября - сокращенный рабочий день и вновь выходные. 28, 29 - обычные выходные. Затем идет понедельник, 30 января - сокращенный рабочий день и вторник - 31 декабря - выходной и проводы Старого года. И еще один выходной 1 января (встреча Нового 2020 года), который выпадает на среду. После этого латвийцам надо будет отработать четверг, пятницу - и вновь выходные.

Фото: скриншоты и flickr.com