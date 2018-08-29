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Августовский путч не оправдал тех ожиданий, в которые верил советский народ, поддерживая события 1991 года, сказал в эфире программы "Абонент доступен" на радио Baltkom российский музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев, комментируя свое выступление 27-летней давности в честь заключения договора о Союзе Суверенных Государств.

"Тогда российский флаг поднялся над зданием парламента, приняли гимн Михаила Глинки. Воодушевление было сильное, озон сплошной. Все верили в новые преобразования к лучшему. Если вы почитаете нынешнюю программу партии "Единая Россия", то она покажется довольно демократичной. Но у нас в России всегда так - декларируется одно, а делается все по-другому. Страна - театр. И с этим ничего поделать нельзя, к сожалению", - отметил Мазаев.

Напомним, группа "Моральный кодекс", солистом которой является Сергей Мазаев, в августе 1991 года выступила напротив Горбатого моста в Москве с песней "До свидания, мама!" в честь победы над путчем.

Фото из Facebook/sergey.mazaev.9