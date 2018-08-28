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Интерес латвийских политиков и государственных деятелей к общественному мнению за последние годы снизился. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил директор социологического агентства SKDS Арнис Кактиньш.

На вопрос о том, заказывают ли политики у агентства закрытые опросы общественного мнения, он отметил, что раньше таких заказов было больше.

"Да, обычно в предвыборный период у нас бывают заказы. Но я не сказал бы, что их много, несколько выборов назад интерес политиков к общественному мнению был выше, чем в наши дни. Он снизился", - сказал Кактиньш.

Напомним, 6-го октября в Латвии пройдут выборы в 13-й Сейм. Согласно августовскому опросу жителей Латвии, самой популярной партией в Латвии оставалось "Согласие", за которое проголосовали бы 21,5% избирателей.

За Союз "зеленых" и крестьян проголосовали бы 11,5% респондентов, за партию KPV LV - 7,5%, а за Нацобъединение - 6,1%.

Фото: flickr.com/Saeima