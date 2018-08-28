22 сентября в Риге, во дворце культуры "Ziemeļblāzma" состоится второй Балтийский Благотворительный Бал, посвященный 100-летию Латвии. По традиции, честь открытия большого официального бала принадлежит дебютантам. Руководить их выходом будет главный танцмейстер бала – Андрей Киту - опытный хореограф и профессиональный танцор из Вены, который ставил хореографию выхода дебютантов Первого Балтийского Бала в Риге.

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Дебютанты – это незамужние девушки и неженатые молодые люди, которые специально отбираются для церемонии открытия бала, рассказал в интервью радио Baltkom организатор Балтийского благотворительного Бала Александр Смагин.

"Напомню что эта традиция появилась в Англии, когда королеве представляли ее фрейлин - молодых девушек из аристократических семейств. Затем она стала визитной карточкой Венских балов. Это было представление обществу женихов и невест. Раньше познакомиться молодым людям было очень непросто. Интернета не было, фейсбука не было, на улице знакомиться было не принято, да и девушек просто так не выпускали на улицу. Где можно было познакомиться? Например, в церкви или на званом обеде, но главным местом знакомства молодых людей были балы. Собственно, балы и были придуманы для общения мужчин и женщин", - рассказал Александр Смагин.

Выступление дебютантов на балу вовсе не означает, что завтра эти женихи и невесты пойдут в ЗАГС (хотя такие случаи тоже бывают!), но организаторы Балтийского благотворительного Бала всегда рады, когда молодые люди, у которых общие интересы и воспитание находят друг друга.

"Это мероприятие, разумеется, не массовое. Оно элитарное в самом хорошем смысле этого слова, потому что симфонический оркестр, опера и бальные танцы - это, конечно, не дискотека, а более высокий уровень проведения досуга", - подчеркнул организатор Балтийского благотворительного Бала Александр Смагин.

Традиционно во время бала гостей ожидает оперный гала-концерт с участием звезд мировой оперы и балета: Динары Алиевой - солистки Большого театра, мексиканского тенора Карлоса Осуна- солиста Венской оперы; Наталии Сомовой и Георги Смилевски - примы и премьера балета Музыкального театра Станиславского и Немировича- Данченко (Москва). Вести бал вновь будут балерина и актриса Илзе Лиепа и актер и театральный режиссер Андрей Жагарс.

Напомним, что первый Балтийский бал в формате знаменитого Венского оперного бала с успехом прошел год назад, собрав более трехсот гостей из Латвии, Эстонии, России, Германии, Австрии, Исландии, Швейцарии и других стран.

Бронирование билетов на второй Балтийский Благотворительный Бал - на сайте мероприятия www. balticball.lv.