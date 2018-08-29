Глава SKDS: большинство неграждан не интересует участие в выборах (6)

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Эксклюзив | 29 августа 2018 года, 09:13

Большая часть неграждан в Латвии не стремится получить возможность участвовать в выборах. Об этом в эфире радио Baltkom заявил глава социологического агентства SKDS Арнис Кактиньш.

По его словам, на это указывают как опросы общественного мнения, так и большое количество не натурализованных неграждан.

"Картина такова, что где-то половина честно признается, что они не участвовали бы в выборах. Ранее также проводились более углубленные анализы насчет неграждан, и один из главных выводов — не большинство, но значительную часть возможность участия в выборах, а также все эти политические блага попросту не интересуют. Потому что если бы они были очень-очень в этом заинтересованы, они бы нашли время и возможность получить гражданство. Все-таки этот процесс натурализации не настолько сложный", - сказал Кактиньш.

Добавим, по различным данным, на сегодняшний день в Латвии проживает около 250 тысяч неграждан.

Фото: ruconnect.co.uk

Комментарии 6
Я вам больше скажу30 минут назад
И всё больше граждан теряют интерес к этому фарсу, под названием выборы.
2
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негражданин20 минут назад
НЕПРАВДА, вы незаконно лишили нас права голосовать, занимаясь криминальной политической деятельностью вам не нужны люди которые могли бы своими голосами закрыть вам доступ к коррупционным схемам, я родился в Латвии и не хочу доказывать своё законное право на решение судьбы моей страны,вас же судьба Латвии не волнует,но увы к гробы карманы не прибивают,вы никак не хотите это понять
2
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Алиенс из хутора "успеха"9 минут назад
большинство неграждан не интересует участие в выборах
£££££££££££££€€€€€€€€€€€
Ага,на столько "неинтересует",что если бы они имели право голоса,то местные нацыССты уже бы не одно поколение собирали бы кедровые шишки под Нижним Тагилом.
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