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Большая часть неграждан в Латвии не стремится получить возможность участвовать в выборах. Об этом в эфире радио Baltkom заявил глава социологического агентства SKDS Арнис Кактиньш.

По его словам, на это указывают как опросы общественного мнения, так и большое количество не натурализованных неграждан.

"Картина такова, что где-то половина честно признается, что они не участвовали бы в выборах. Ранее также проводились более углубленные анализы насчет неграждан, и один из главных выводов — не большинство, но значительную часть возможность участия в выборах, а также все эти политические блага попросту не интересуют. Потому что если бы они были очень-очень в этом заинтересованы, они бы нашли время и возможность получить гражданство. Все-таки этот процесс натурализации не настолько сложный", - сказал Кактиньш.

Добавим, по различным данным, на сегодняшний день в Латвии проживает около 250 тысяч неграждан.

Фото: ruconnect.co.uk