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В России никто не занимается созданием видимости отсутствия альтернативы Владимиру Путину. Об этом в программе "Абонент доступен" в эфире радио Baltkom заявил депутат Государственной думы России Виталий Милонов.

По его словам, Путин остается на посту президента России долгие годы, только потому, что его уважают жители этой страны.

"Я не вижу специального создания без альтернативности. К нам в "Единую Россию" не поступают шифрограммы из Кремля с призывом создать отсутствие альтернативы нынешнему президенту. Путин в России - сильный политик, которого искренне уважает народ. В российском обществе хотят видеть уважаемого политика во главе страны, как президент Путин", - сказал Милонов.

Он также отметил, что этим Россия отличается от стран Балтии.

"В балтийских странах не нужен мощный президент, потому что там другая ментальность. Россиянам нужен царь. Последнего царя убили. Латышские стрелки принимали в этом участие. Сейчас Путин - это выбор России. У нас есть сильный президент и нам это нравится", - подчеркнул Милонов.

Напомним, 18 марта 2018 года Владимир Путин был переизбран на пост президента России. Он занимает этот пост с 2012 года, до этого Путин возглавлял страну с 2000 по 2008 годы.

Фото: flickr.com/Roma Yandolin