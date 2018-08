Эксклюзив |

Сенатор Маккейн во время посещения Латвии в 2016 году

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич распорядился приспустить флаг над зданием посольства Латвии в США в память о сенаторе Джоне Маккейне, который умер в в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с онкологической болезнью.

"Отдавая дань памяти сенатору Джону Маккейну, великому другу и союзнику Латвии в трансатлантических отношениях, я направил посольству Латвии в США распоряжение приспустить национальный флаг до дня похорон", - написал Ринкевич в своем Twitter.

Honouring memory of Senator John McCain- great friend and supporter of Latvia and transatlantic relations I have directed Embassy of Latvia in the United States to lower national flag at half mast until the day of interment @Latvia_USA