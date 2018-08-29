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Сенатор Маккейн во время посещения Латвии в 2016 году

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич распорядился приспустить флаг над зданием посольства Латвии в США в память о сенаторе Джоне Маккейне, который умер в в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с онкологической болезнью.

"Отдавая дань памяти сенатору Джону Маккейну, великому другу и союзнику Латвии в трансатлантических отношениях, я направил посольству Латвии в США распоряжение приспустить национальный флаг до дня похорон", - написал Ринкевич в своем Twitter.

Honouring memory of Senator John McCain- great friend and supporter of Latvia and transatlantic relations I have directed Embassy of Latvia in the United States to lower national flag at half mast until the day of interment @Latvia_USA — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 28, 2018

Ранее глава МИД в числе других должностных лиц Латвии выразил свои соболезнования семье и близким Маккейна.

"Очень грустные новости о смерти сенатора Джона Маккейна, Латвия потеряла своего настоящего друга и сторонника. Я всегда вдохновлялся его видением и смелостью, он был отличным государственным деятелем и героем войны. Мои искренние соболезнования семье, близким Маккейна и американскому народу", - написал министр.

Напомним, американский сенатор Джон Маккейн умер 25 августа 2018 года. Политику был 81 год. В пятницу, 24 августа, его семья сообщила, что он решил прекратить лечение от рака.

Похороны сенатора Маккейна, как сообщили в офисе политика, состоятся в воскресенье, 2 сентября.

Маккейна похоронят на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, штат Мэриленд. Это учебное заведение будущий сенатор окончил в 1958 году. Похороны пройдут в частном порядке.

фото: flickr.com