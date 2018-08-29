Посольство Латвии в США приспустит флаг в честь Маккейна (40)

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Эксклюзив | 29 августа 2018 года, 07:19

Сенатор Маккейн во время посещения Латвии в 2016 году

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич распорядился приспустить флаг над зданием посольства Латвии в США в память о сенаторе Джоне Маккейне, который умер в в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с онкологической болезнью.

"Отдавая дань памяти сенатору Джону Маккейну, великому другу и союзнику Латвии в трансатлантических отношениях, я направил посольству Латвии в США распоряжение приспустить национальный флаг до дня похорон", - написал Ринкевич в своем Twitter.

Ранее глава МИД в числе других должностных лиц Латвии выразил свои соболезнования семье и близким Маккейна.

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"Очень грустные новости о смерти сенатора Джона Маккейна, Латвия потеряла своего настоящего друга и сторонника. Я всегда вдохновлялся его видением и смелостью, он был отличным государственным деятелем и героем войны. Мои искренние соболезнования семье, близким Маккейна и американскому народу", - написал министр.

Напомним, американский сенатор Джон Маккейн умер 25 августа 2018 года. Политику был 81 год. В пятницу, 24 августа, его семья сообщила, что он решил прекратить лечение от рака.

Похороны сенатора Маккейна, как сообщили в офисе политика, состоятся в воскресенье, 2 сентября.

Маккейна похоронят на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, штат Мэриленд. Это учебное заведение будущий сенатор окончил в 1958 году. Похороны пройдут в частном порядке.

фото: flickr.com

Комментарии 40
Ж2 часа назад
Во,во!Всему ПИДу латвириджана приспустить штаны и пригнуться!Мрази позорные!
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Sedna1 час назад
У титульного правительства траур... Какая потеря... Злейший враг России подох. Как жить теперь?! Наверное Мурниеце с Вейдеманихой уйдут в монастырь.А гнида Шнурок переловит у себя всех блох на одном месте в знак вечной скорби... Ох, тяжела жизнь русофобов...
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Смех2 часа назад
приспустит флаг
*****""*""""***
Особенно "приспустить" тот что справа с мерзкой глумливой лыбой...и это будет не флаг...
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