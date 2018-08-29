Эксклюзив |

Сегодня, после 15.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью через Facebook c российским режиссером театра и кино, сценаристом, продюсером Юрией Грымовым

Среди его работ - фильмы "Му-му", "Казус Кукоцкого", "Три сестры", спектакли "Нирвана", "Юлий Цезарь", "На дне" и многие другие.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ

Фото из Facebook/yuri.grymov