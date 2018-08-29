Эксклюзив |

Сегодня, после 15.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью через Facebook c российским режиссером театра и кино, сценаристом, продюсером Юрией Грымовым

Среди его работ - фильмы «Му-му», «Казус Кукоцкого», «Три сестры», спектакли "Нирвана", "Юлий Цеарь", "На дне" и многие другие.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939. Подключайтесь! Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ

Фото: facebook.com/yuri.grymov