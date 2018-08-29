Эксклюзив |

Идея переноса государственных структур периодически обсуждается и реализуется в разных странах. Однако, краткосрочный переезд чиновников в провинции не даст результата. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил урбанист Армен Халатян, комментируя вопрос о необходимости переноса важных структур из столицы в регионы.

"В России проводятся выездные заседания Cовета Федерации. Еще при Хрущеве обсуждался перенос министерства сельского хозяйства в регионы, чтобы чиновники были поближе к земле. К сожалению, одноразовые акции, когда президент уезжает на месяц в провинцию, это шоу. Результат будет только от долговременного переноса структур в регионы. Другое дело, что в условиях Латвии — это Тришкин кафтан. Попытка решить проблему, создавая новую. Население сокращается, люди уезжают. В Даугавпилсе количество жителей резко сократилось",- отметил Халатян.

Как ранее сообщалось, президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила временно переехать на работу в русскоязычный город Нарву на границе с Россией. С целью показать, что эстонская община "присутствует в Нарве, ценит Нарву". Сейчас, согласно исследованиям, в городе 96% жителей считают родным русский язык.

Фото из Flickr/eagle1effi