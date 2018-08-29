Урбанист: переезд министров в провинцию - это Тришкин кафтан (5)

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Эксклюзив | 29 августа 2018 года, 14:24

Идея переноса государственных структур периодически обсуждается и реализуется в разных странах. Однако, краткосрочный переезд чиновников в провинции не даст результата. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил урбанист Армен Халатян, комментируя вопрос о необходимости переноса важных структур из столицы в регионы.

"В России проводятся выездные заседания Cовета Федерации. Еще при Хрущеве обсуждался перенос министерства сельского хозяйства в регионы, чтобы чиновники были поближе к земле. К сожалению, одноразовые акции, когда президент уезжает на месяц в провинцию, это шоу. Результат будет только от долговременного переноса структур в регионы. Другое дело, что в условиях Латвии — это Тришкин кафтан. Попытка решить проблему, создавая новую. Население сокращается, люди уезжают. В Даугавпилсе количество жителей резко сократилось",- отметил Халатян.

Как ранее сообщалось, президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила временно переехать на работу в русскоязычный город Нарву на границе с Россией. С целью показать, что эстонская община "присутствует в Нарве, ценит Нарву". Сейчас, согласно исследованиям, в городе 96% жителей считают родным русский язык.

Фото из Flickr/eagle1effi

Комментарии 5
Антивирус2 часа назад
Лотышский чиновник - это зло на ЛЮБОМ месте.
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Garik1 час назад
Я тоже! И не только в провинцию, но и на подножный корм!
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gygygy1 час назад
net dohoda v publ dome - ne krovati nado peredvigatj, a bļadei menjatj (staryi anekdot)
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