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27 августа концертом одного из самых востребованных певцов мира Хуана Диего Флореса завершился второй цикл Балтийский музыкальных сезонов, подаривший взыскательной латвийской публике незабываемые встречи с лучшими мастерами классической сцены.

На протяжении лета у посетителей концертного зала "Дзинтари" была возможность насладиться выступлениями популярного российского пианиста Дениса Мацуева и выдающегося британского дирижера Антонио Паппано, услышать наших знаменитых соотечественников Элину Гаранчу и Мишу Майского в сопровождении оркестра "Виртуозы Москвы", а особым гостем Сезонов был номинант на премию "Оскар", звезда Голливуда Джон Малкович, который привез в Латвию музыкальный моноспектакль "О героях и могилах".

Знаменитый перуанский тенор выступал несмотря на полученную травму руки, и покорил зал подлинной латиноамериканской страстью, зажав в зубах ярко-красную розу. На бис "преемник Лучано Паваротти" (как его называют критики) исполнил коронную арию своего предшественника - "Nessun Dorma" Джакомо Пуччини. В Юрмале Хуану Диего Флоресу аккомпанировал блистательный пианист Винченцо Скалера.