Хуан Диего Флорес закрыл второй цикл Балтийских музыкальных сезонов (1)
27 августа концертом одного из самых востребованных певцов мира Хуана Диего Флореса завершился второй цикл Балтийский музыкальных сезонов, подаривший взыскательной латвийской публике незабываемые встречи с лучшими мастерами классической сцены.
На протяжении лета у посетителей концертного зала "Дзинтари" была возможность насладиться выступлениями популярного российского пианиста Дениса Мацуева и выдающегося британского дирижера Антонио Паппано, услышать наших знаменитых соотечественников Элину Гаранчу и Мишу Майского в сопровождении оркестра "Виртуозы Москвы", а особым гостем Сезонов был номинант на премию "Оскар", звезда Голливуда Джон Малкович, который привез в Латвию музыкальный моноспектакль "О героях и могилах".
Знаменитый перуанский тенор выступал несмотря на полученную травму руки, и покорил зал подлинной латиноамериканской страстью, зажав в зубах ярко-красную розу. На бис "преемник Лучано Паваротти" (как его называют критики) исполнил коронную арию своего предшественника - "Nessun Dorma" Джакомо Пуччини. В Юрмале Хуану Диего Флоресу аккомпанировал блистательный пианист Винченцо Скалера.