Эксклюзив |

Повышение средней зарплаты до более чем 1000 евро станет мотивирующим фактором для возвращения на родину латвийцев, так считает глава министерства экономики Арвил Ашераденс. Правда, не все разделяют оптимизм политика. Многие пользователи латвийского сегмента соцсети Twitter считают подобные высказывания министра предвыборным популизмом, не имеющим ничего общего с реальностью.

"Вместе со стремительным ростом экономики растет и благосостояние жителей - средняя зарплата преодолела рубеж в 1000 евро. Это очень важный психологический и финансовый рубеж, который не раз наши земляки упоминали как фактор, который ускорит реэмиграцию - когда размер средней зарплаты в Латвии приближается к минимальной зарплате в странах эмиграции", - подчеркнул министр экономики, добавив, что по-прежнему в Латвии средняя зарплата больше, чем в Литве, и рост оплаты труда более стремителен, чем в Эстонии.

Darba samaksa pārsniegusi 1000 EUR - tā ir psiholoģiski un finansiāli spēcīga robeža, kuru nereti minējuši mūsu tautieši kā faktoru, kas sekmētu reemigrāciju. Joprojām LV ir lielāka vidējā darba samaksa nekā LT un darba samaksas pieaugums ir straujāks kā EE https://t.co/c3JahWWHyd — Arvils Ašeradens (@aseradens) August 29, 2018

Ашераденс указал, что зарплата растет во всех сферах народного хозяйства, а это означает, что работающие люди получают все большие доходы.

Также министр указал, что именно тот факт, что средняя зарплата росла быстрее в регионах Латвии, очень приветствуется - это свидетельство того, что экономическое развитие затронуло всю Латвию, а не только Ригу.

"Чем стремительнее будет расти наше благосостояние, тем больше наших земляков вернуться на родину. Это в свою очередь решит проблему нехватки рабочей силы, а также будет способствовать дальнейшему развитию", - считает министр.

Lielākas algas strādājošajiem - tā ir mana kā @EM_gov_lv prioritāte. Fakts, ka vidējā alga jau pārsniedz 1000 EUR, ir labs signāls arī tautiešiem, kas plāno atgriezties Latvijā https://t.co/dV6TuOv2dj — Arvils Ašeradens (@aseradens) 29 августа 2018 г.

"Большие зарплаты работающим - это мой, как главы Минэкономики, приоритет. Факт, что средняя зарплата уже превысила 1000 евро, это хороший сигнал для земляков, которые планируют вернуться в Латвию", - написал министр.

Пользователей соцсетей крайне удивил такой оптимистичный настрой министра, некоторые даже удивились, а "в одной ли стране с Ашераденсом мы живем?".

"Лучше расскажите, как необлагаемый минимум применяется к этой зарплате в 100 евро? Сколько на самом деле на руки получают люди? И какие налоги с этой суммы еще надо заплатить?", - пишет пользователь GaumigsJoks.

Люди отмечают, что вопрос о налогах и необлагаемом минимуме - это очень хороший вопрос, особенно в контексте сокращения неравенства.

‏

А Нормунд Карклиньш вообще уличил министров от правящей партии в "предательстве народа",

"Необлагаемый минимум для зарплаты в 1000 евро ноль. Хочу напомнить, что министры финансов от "Единства" снизили необлагаемый минимум со 170 евро до 60 евро. По мне, так это - предательство против народа. Именно в кризисное время надо было снижать налоги, чтобы разогревать экономику, а наше правительство делало все наоборот", - написал Карклиньш.

В свою очередь пользователь KDSLatvia указывает, что данные о зарплате в 1000 евро - это одурачивание народа. "1000 евро на бумаге - это развод людей, к тому же 1000 евро сейчас совсем не столько же, как 5 лет назад. 1000 евро - это пособие безработных или беженцев. Не знаю, откуда взялась фамилия Ашераденс, но Вы точно не живете в Латвии!", - написал комментатор.

А пользователь под ником "ZiemasEzis" написал, что в реальности люди по-прежнему получают зарплату в два раза ниже среднего и все еще в конвертах, особенно в регионах.

"Это факт. У нас здесь на селе как было 500-600 так и есть (в конвертах). Ну нет в реальности средней зарплаты в 1000 евро - ну нет. Не будем смотреть в бумаги - посмотрим реальность", - написал мужчина.

"И у скольких людей такая зарплата в 1000 евро? + за такую зарплату работодатели отдают около 900 евро налогов. 65% работающих по всей Латвии не видят зарплаты больше, чем 430€. Твой приоритет - твой карман. Ты обос*ался. И ничего с вашим "Единством" здесь не изменится", - написал еще один пользователь.

"Меня за 1000 евро брутто-зарплату никогда не вернете обратно! Господин министр прекратите курить! Если работник с низкой квалификацией получает 1500 нетто, то каким идиотом надо быть, чтобы вернуться? Разве, что в принудительном порядке", - написал молодой парень.

фото Flikr