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Латвийские власти, как и общество в целом, относятся к западным ценностям достаточно формально. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал политолог, доктор политических наук Андрей Бердников.

Комментируя временный переезд президента Эстонии Керсти Кальюлайд, а также ее администрации в русскоязычный город Нарва на востоке страны, Бердников отметил, что первые лица Латвии едва ли готовы пойти на подобный шаг.

"Эстонцы на самом деле хотят быть частью западного мира, не только с точки зрения геоплитики, а в плане ценностей, они пытаются внедрить западные модели. У нас тоже все это понимают — иначе не работали бы советы по нацменьшинствам при разных министерствах и так далее. Но наши делают минимум, лишь бы отчитаться и пустить пыль в глаза. А более важные символические шаги не предпринимаются. В нашей политической элите и обществе желание соответствовать западным стандартам очень формальное", - сказал Бердников.

Он также отметил, что американские политики уже давно проводят встречи с разными меньшинствами, несмотря на свои политические взгляды.

"Почти во всех программах интеграции говорится, что основной риск для внутренней безопасности — это отсутствие диалога и коммуникации с меньшинствами. В этом смысле это уже давно опробованная практика, в США политики всегда едут общаться с общинами, в этом заключается любая предвыборная кампания. Даже если они представляют ультраконсервативные взгляды", - сказал Бердников.

Как сообщал портал Mixnews, президент Латвии Раймонд Вейонис и премьер-министр Марис Кучинскис не видят оснований для того, чтобы переносить свою работу за пределы Риги, в какой-нибудь город преимущественно с русскоязычным населением, как это сделала глава Эстонии Керсти Кальюлайд.

28 августа Керсти Кальюлайд переехала на работу в русскоязычный город Нарва на границе с Россией. Глава государства будет работать в Нарве три недели.

Как ранее сообщила сама Кальюлайд, она решила переехать работать в Нарву для того, чтобы показать, что "эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву".