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Латвийские туристы, отправившиеся отдыхать в Хорватию через туристическое агентство Prieks tūre, действительно столкнулись с большими проблемами при выезде из страны и подверглись огромному стрессу. Об этом сообщил корреспондент радио Baltkom, которая также воспользовалась услугами Prieks tūre.

Как сообщает корреспондент Baltkom, туристический автобус выехал на прошлой неделе, 20 августа. Выбор данного агенства был обусловлен тем, что в роли гида в путешествии выступал ее родственник, в связи с чем путешествие обошлось ей немного дешевле.

О банкротстве Prieks tūre, по словам корреспондента, гиду и туристам стало известно в конце путешествия. Туристы до последнего не знали, смогут ли они уехать домой. Было запланировано, что домой туристы уедут 29 августа, в 04.00 утра.

Однако, по словам гида на всеобщем собрании в последний вечер пребывания в Хорватии, поскольку президенту Prieks Tūre Сергею Ивасюта и начальнику эстонской транспортной компании Galabuss Михаилу не удалось утрясти финансовый вопрос, автобус уезжает из Хорватии пустым, а за туристами пошлют новый автобус из Риги, который прибудет в пятницу, 31 августа.

Было также обещано, что в этом автобусе будет находиться и президент Prieks tūre. До того, пока за туристами не приедет автобус, до пятницы им будет предложено жить в тех домиках, в которых они до этого проживали, бесплатно.

Однако половина туристов отказалась от такого варианта - все хотели попасть домой к назначенному сроку, поэтому были готовы заплатить за дорогу домой из своих денег. В итоге переговоров водителей со своим начальником при туристах по громкой связи и гида с президентом компании Prieks tūre, фирма Galabuss согласилась отвезти туристов домой, даже несмотря на то, что сумма долга не была уплачена.

Вечером 29 августа туристы направлялись в Польшу, где провели ночь в транзитной гостинице. По словам корреспондента, компания перечислила деньги на бензин и проживание.

"Были перечислены деньги как и на бензин, так и на гостиницу. в гостиницу приехали около часа ночи по латвийскому времени. При оплате гостиницы у нас возникли проблемы с банком и гиду под покровом ночи пришлось идти в банкомат. В целом, мы спокойно доехали сюда", - отметила журналист.

Утром, 30 августа, после ночевки в транзитной гостинице, туристы продолжат путь в Ригу. Если все пойдет по плану и не помешают транспортные заторы, автобус должен прибыть в Ригу в пятницу, 31 августа до 12 часов ночи.

Глава турфирмы Сергей Ивасюта радио Baltkom сказал, что времени на общение с журналистами у него времени нет, так как надо разбираться с клиентами.

В свою очередь, как расcказал Ивасюта порталу Delfi, пострадавших не так и много - около 400 человек, потому что уже конец сезона. По словам директора, фирма решила сначала предупредить пассажиров ближайших рейсов. Сейчас собираются заявления от тех, кто никуда не уехал, и уже в пятницу планируют начать выплачивать возмещения. За 2-3 недели Ивасюта планирует расплатиться со всеми: фирма продает свое имущество — два новых автобуса, легковые машины, недвижимость. Ивасюта утверждает, что у него есть два инвестора из Литвы и России, которые готовы перенять компанию со всеми связями, вложить деньги и продолжить работу.

Как сообщалось, пользователи соцсети Facebook массово жалуются на турфирму Prieks Tūre, которая продавала туристические путевки на сентябрь и внезапно закрылась. В то же время, некоторые пользователи пишут, что заплаченные за путевки деньги руководство компании обещает вернуть в течение трех недель.