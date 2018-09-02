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Мумификация как форма погребения тела покойного Ленина недопустима как для христиан, так и для коммунистов. Такое мнение в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom высказал российский режиссер Юрий Грымов.

По словам Грымова, советского революционера давно пора захоронить.

"100-летие Октябрьской революции в прошлом году было хорошим поводом, чтобы захоронить Ленина. Он хотел быть похороненным рядом с матушкой в Ульяновске. Это благородно и просто по-христиански. Мумифицированное тело - это противоестественно, даже для коммунистов. Народ после смерти Ленина шел прощаться с ним, но это прощание затянулось. Сейчас мавзолей напоминает туристический аттракцион", - подчеркнул Грымов.

В последние время в России вновь вспыхнули дебаты о том, стоит ли сохранять Мавзолей Ленина на Красной площади, или уже пора принять решение о захоронении тела Владимира Ильича. Очередной виток дискуссии пришелся на столетнюю годовщину Октябрьской революции.

За захоронение тела основателя советского государства выступили глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак и другие.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов, между тем, напомнил, что Красная площадь и Кремль внесены в списки ЮНЕСКО, поэтому изменения там можно проводить лишь согласовав их с международными инстанциями.

Фото: facebook/Yuri.Grymov