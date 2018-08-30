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Неизвестные лица оставили трех щенков в лесу в рижском микрорайоне Зиепниекалнс. Об этом в соцсети Facebook сообщила девушка Марина Даукште, указав, что сейчас малыши находятся в приюте для животных Ulubele. Девушка обратилась к людям с просьбой распространить информацию и, может быть, животные быстрее обретут любящих хозяев.

"Большая просьба, поделиться публикацией. Может эти щенята найдут себе дом и любящих хозяев. Сегодня три малыша были найдены в лесу, в Зиепниеккалнсе. Сейчас находятся в приюте Ulubele. Если кто-то заинтересуется и захочет малыша себе, звоните в приют по телефону 20 203 333", - написала девушка.

Пользователи соцсети стали активно делиться информацией.