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Программой для подготовки учителей государственной обороны в Латвийской академии спортивной педагогики (ЛАСП) уже интересуются 15 человек. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала проректор по учебе Латвийской академии спортивной педагогики Андра Фернате.

"Программа будет разработана с экспертами обороны. Там будет много направлений — физическая подготовки, образование обороны и т.д. Это разносторонняя программа. И она действительно очень хорошая. Интерес уже есть, на следующей неделе на эту программу перейдут 15 претендентов. К 2024 году в Латвии будет примерно 336 учителей. Это не только новые учителя, но и переквалифицированные", - рассказала она.

По словам Фернате, подобная программа в Латвии уже существовала.

"Учителей по обороне мы уже готовили, такая программа у нас была с 2003 по 2009 год, но потом спроса не было, поэтому ее остановили", - рассказала она.

Как уже сообщалось, в 2018/2019 учебном году начнется пилотный проект уроков государственной обороны в школе, а к 2024 году новый предмет должен быть введен во всех школах.

Оборону будет преподавать персонал Центра информации и яунсардзе (ЦИЯ) - инструкторы, среди которых есть и гражданские лица, и профессиональные военнослужащие. Чтобы ввести предмет во всех средних школах, потребуется 350 инструкторов. Сейчас их в три раза меньше.

Новая программа в ЛАСП будет называться "Здоровье, физическая активность и безопасность" со специальным модулем "Преподавание государственной обороны". Окончившие эту программу получат квалификацию учителя спорта и учителя государственной обороны.

Для подготовки инструкторов министерство предлагает ЦИЯ заключить договоры с вузами, в которых готовят учителей спорта - помимо ЛАСП, это Лиепайский и Даугавпилсский университеты. Учеба инструкторам яунсардзе будет оплачиваться полностью, но три года потом придется отработать в ЦИЯ, иначе деньги придется вернуть.

Фото из Flickr/Latvijas armija