Эксклюзив |

Глава МИД Эдгар Ринкевич будет представлять Латвию на похоронах американского сенатора Джона Маккейна, скончавшегося 25 августа на 82 году жизни после продолжительной борьбы с раком.

"Отправляюсь в Вену, на неформальное собрание министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить трансатлантические отношения, об отношениях со странами Западных Балкан, мирный процесс на Ближнем Востоке. Уже в пятницу в Вашингтон, чтобы представлять Латвию на церемонии похорон сенатора Джона Маккейна", - написал глава внешнеполитического ведомства.

Dodos uz Vīni, Eiropas Savienības neformālo ārlietu ministru sanāksmi, lai spriestu par transatlantiskajām attiecībām, Rietumbalkāniem un Tuvo Austrumu miera procesu. Jau rīt uz Vašingtonu, lai pārstāvētu Latviju senatora Džona Makkeina bēru ceremonijā — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 30, 2018

Напомним, ранее министр распорядился приспустить флаг над зданием посольства Латвии в США в память о сенаторе Джоне Маккейне.

Глава МИД в числе других должностных лиц Латвии выразил свои соболезнования семье и близким Маккейна.

"Очень грустные новости о смерти сенатора Джона Маккейна, Латвия потеряла своего настоящего друга и сторонника. Я всегда вдохновлялся его видением и смелостью, он был отличным государственным деятелем и героем войны. Мои искренние соболезнования семье, близким Маккейна и американскому народу", - написал министр.

Похороны сенатора Маккейна, как сообщили в офисе политика, состоятся в воскресенье, 2 сентября.

Напомним, сенатор США от Аризоны скончался в воскресенье в возрасте 81 года. Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.

С 2015 года Маккейн возглавлял в Сенате США комитет по вооруженным силам. Будучи сенатором, он активно поддерживал страны Балтии, Украину и Грузию, призывая реализовать более жесткую позицию в отношении России.

Оппозиция Рижской думы обратилась к мэру Риги Нилу Ушакову с просьбой одну из рижских улиц назвать в честь американского сенатора Джона Маккейна.