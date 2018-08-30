Ринкевич будет представлять Латвию на похоронах Маккейна (22)

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Эксклюзив | 30 августа 2018 года, 19:03

Глава МИД Эдгар Ринкевич будет представлять Латвию на похоронах американского сенатора Джона Маккейна, скончавшегося 25 августа на 82 году жизни после продолжительной борьбы с раком.

"Отправляюсь в Вену, на неформальное собрание министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить трансатлантические отношения, об отношениях со странами Западных Балкан, мирный процесс на Ближнем Востоке. Уже в пятницу в Вашингтон, чтобы представлять Латвию на церемонии похорон сенатора Джона Маккейна", - написал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее министр распорядился приспустить флаг над зданием посольства Латвии в США в память о сенаторе Джоне Маккейне.

Глава МИД в числе других должностных лиц Латвии выразил свои соболезнования семье и близким Маккейна.

"Очень грустные новости о смерти сенатора Джона Маккейна, Латвия потеряла своего настоящего друга и сторонника. Я всегда вдохновлялся его видением и смелостью, он был отличным государственным деятелем и героем войны. Мои искренние соболезнования семье, близким Маккейна и американскому народу", - написал министр.

Похороны сенатора Маккейна, как сообщили в офисе политика, состоятся в воскресенье, 2 сентября.

Напомним, сенатор США от Аризоны скончался в воскресенье в возрасте 81 года. Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.

С 2015 года Маккейн возглавлял в Сенате США комитет по вооруженным силам. Будучи сенатором, он активно поддерживал страны Балтии, Украину и Грузию, призывая реализовать более жесткую позицию в отношении России.

Оппозиция Рижской думы обратилась к мэру Риги Нилу Ушакову с просьбой одну из рижских улиц назвать в честь американского сенатора Джона Маккейна.

Комментарии 22
Адельфина1 час назад
Ну, что ж .... может, он в гробу перевернётся, что от Латвии его будет педик хоронить.
И правильно, он такого и достоин.
Я рада.
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Ебау стамеску1 час назад
Я не хочу,чтобы это представляло всю Латвию.
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Патриот 1 час назад
Два педика не разделимы. Ещё бы при жизни в засос перед смертью поцеловались!!!!
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