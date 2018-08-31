Эксклюзив |

Здание торгового центра IKEA, которое открылось для посетителей в четверг, 30 августа, соответствует всем нормативам. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала руководитель Государственного бюро по контролю за строительством Светлана Мякушкина.

В ходе строительства не было констатировано никаких нарушений, сказала она.

"Да, строительство контролировалось Государственным бюро по контролю за строительством и принималось нашими инспекторами в эксплуатацию, оно соответствует всем нормам. Это позитивный объект. Существенных недочетов, когда надо приостановить работы, когда есть несоответствия проекту или измерения были проведены неправильно, или использованы непроверенные материалы, на которых нет документации, такого не было", - рассказала глава бюро.

Мякушкина отметила, что здание совершенно новое, и соответствует высшему баллу [бюро оценивает здания по шкале от 0 до 3, где 0 соответствует высшему баллу, а 3 – опасному состоянию постройки – Ред.].

Как уже сообщал Mixnews, утром в четверг, 30 августа, в Риге состоялось открытие магазина шведской мебельной компании IKEA. К открытию собралось огромное количество людей, некоторые из которых приехали за несколько часов до события.