Из-за открытия магазина мебели IKEA пострадают местные производители, а также магазины по продаже мебели, так считают некоторые латвийцы. Пользователи соцсети Twitter продолжают обсуждать приход на латвийский рынок одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

"На мероприятии по открытию магазина у входа торжественно были перерезана не ленточка, а вены руководителей Дома мебели и JYSK", - написал один из пользователей Эдгар Балиньш.

"Надеюсь, что на открытии Вейонис выступит с речью! Иначе это мероприятие слишком гладко проходит", - написал другой пользователь под ником angry by default, намекая на помпезность открытия и ажиотаж среди рижан.

Нашлись и такие пользователи, кто не понимает, почему государственное телевидение показывает церемонию открытия мебельного магазина в прямом эфире.

"Oк, рекламная кампания об открытии IKEA еще понятна, но прямая видеотрансляция о том, как люди закупаются - на самом деле новый уровень", - пишет Инесе Вайваре.

Ok, reklāmas kampaņa par IKEA atvēršanu vēl saprotama, bet nu video tiešraide tam, kā cilvēki iepērkas - patiesi jauns līmenis. Man tagad pienāktos skatīties un siekaloties par skapīšiem?

"Меня на самом деле интересует, за какую сумму общественное телевидение заключило договор с IKEA", - пишет Джейна Штейнберга.

А еще одна пользовательница уверена в том, что все те, кто критикует по поводу ажиотажа вокруг открытия магазина мебели, сам явится туда в ближайшее время.

"Если бы у меня было лишнее время, деньги и энергия, я установила бы у IKEA скрытую камеру, чтобы заснять, как большинство из тех, кто критиковал и иронизировал, в блжижайшие полгода один за другим посетят его. Радостно, что пару дней в Twitter можно отдохнуть от предвыборного сумасшествия", - написала Гунта Слога.

Ja man būtu lieks laiks, nauda un energija, es noliktu pie IKEA slēpto kameru, lai nofilmētu, kā vairums to veikala gānītāju un ironizētāju, tuvākā pusgada laikā viens pēc otra to apmeklē. Bet vismaz prieks, ka pāris dienas tviteris var atpūsties no vēlēšanu trakuma.