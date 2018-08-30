Соцсеть: с открытием IKEA "перерезали вены" владельцам мебельных магазинов (11)

фото

Эксклюзив | 30 августа 2018 года, 19:46

Из-за открытия магазина мебели IKEA пострадают местные производители, а также магазины по продаже мебели, так считают некоторые латвийцы. Пользователи соцсети Twitter продолжают обсуждать приход на латвийский рынок одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

"На мероприятии по открытию магазина у входа торжественно были перерезана не ленточка, а вены руководителей Дома мебели и JYSK", - написал один из пользователей Эдгар Балиньш.

"Надеюсь, что на открытии Вейонис выступит с речью! Иначе это мероприятие слишком гладко проходит", - написал другой пользователь под ником angry by default, намекая на помпезность открытия и ажиотаж среди рижан.

Нашлись и такие пользователи, кто не понимает, почему государственное телевидение показывает церемонию открытия мебельного магазина в прямом эфире.

"Oк, рекламная кампания об открытии IKEA еще понятна, но прямая видеотрансляция о том, как люди закупаются - на самом деле новый уровень", - пишет Инесе Вайваре.

"Меня на самом деле интересует, за какую сумму общественное телевидение заключило договор с IKEA", - пишет Джейна Штейнберга.

А еще одна пользовательница уверена в том, что все те, кто критикует по поводу ажиотажа вокруг открытия магазина мебели, сам явится туда в ближайшее время.

"Если бы у меня было лишнее время, деньги и энергия, я установила бы у IKEA скрытую камеру, чтобы заснять, как большинство из тех, кто критиковал и иронизировал, в блжижайшие полгода один за другим посетят его. Радостно, что пару дней в Twitter можно отдохнуть от предвыборного сумасшествия", - написала Гунта Слога.

Стоит отметить, что на открытии магазина ленточки не перерезали, как это традиционно происходит на открытиях каких-то объектов, вместо этого мэр города Нил Ушаков с владельцем сети из 422 магазинов Сигурдуром Палмасоном перепилили березовое бревно.

IKEA – нидерландская компания с шведскими корнями, владелец одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

Рижский магазин IKEA является крупнейшим в странах Балтии и расположен на перекрестке улиц Юглас и Бикерниеку. Покупателям будет предложен ассортимент из более 8000 товаров для обустройства дома.

Комментарии 11
Патриот 13 минуты назад
В Латвии давно все вены перерезанны, осталась полугнилая голова. Может Россия подберет и вылечит?!
1
Ответить
ун дирса бус3 минуты назад
ун, что твоего в твоей Латвии осталось? мойщик римовских полов?
Ответить
Latviešu Patriots4 минуты назад
Nesapņo krievu pederast:))) un nekrofīl! Ar manu Nacionālo Latvisko Latvijas valsti viss ir kārtībā!
1
Ответить