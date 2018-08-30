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В 90-е люди шоу бизнеса не гнушались выступать у воров в законе в загородных домах. В те времена артисты гордились знакомствами с криминальными авторитетами. Такое мнение в эфире программы «Абонент доступен» на радио Baltkom выразил режиссер и художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

"Артистам платили «кровавыми» деньгами за выступления. И об этом не задумывался народ. Я считаю себя максималистом в душе. И я никогда не водил дружбу с бандитами в 90-е. Это себе дороже. Сейчас уже музыканты и артисты стали задумываться о том, из каких денег им платят за творчество. В целом, после 90-х в отношении денег у людей произошла переоценка",- отметил Грымов

Фото из Facebook/Yuri.Grymov