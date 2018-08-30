MIX Media Group: Кобзон и мы (5)

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Эксклюзив | 30 августа 2018 года, 14:05

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Он же был вечным. Памятник, живой памятник эпохе. Много лет тяжело болел, но кто это видел, кроме близких? Зритель ничего не замечал, когда его любимый Кобзон поднимался на сцену и пел.

Латвийцы и туристы много раз могли запросто встретить Иосифа Давыдовича, когда он гулял по улицам Юрмалы во время "Новой волны". Яркий, довольный. То в привычном костюме, даже в 30-градусную жару, то в цветастых экзотических рубашках, которые ему подбирала его Нелли. Непонятно - отдыхал или работал? Никуда не торопился. И все успевал. И со всеми поздороваться. И к нам зайти, в летнюю выездную студию MIX FM, на интервью. Было лето, много работы у журналистов на "Новой волне".

Теперь - ни "Волны", ни Кобзона.

Светлая память и самые глубокие соболезнования родным.

Mix Media Group

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Комментарии 5
Жаль59 минут назад
Самый человечный человек,гражданин и патриот СССр и России,выступавший при любой власти.Аплодисменту артисту и человеку:
ляжу в озёра синие,
В полях ромашки рву...
Зову тебя Россиею,
Единственной зову.
Спроси, переспроси меня -
Милее нет земли.
Меня здесь русским именем
Когда-то нарекли.
Гляжу в озёра синие,
В полях ромашки рву...
Зову тебя Россиею,
Единственной зову.
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Странно36 минут назад
Зачем вы песню, исполняемую Екатериной Шавриной, Ольгой Воронец, Людмилой Зыкиной, Тамарой Синявской приобщили к Новости о смерти Кобзона? Его визитной карточкой эта песня никогда не являлась. Странно было бы мужчине рвать ромашки в полях. Да и имя его никакое не русское, а вполне себе еврейское.
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Какой восторг от сифилитика Ленина и кровагого Октября...20 минут назад
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И сердцу тревожно в груди.
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