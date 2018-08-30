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Он же был вечным. Памятник, живой памятник эпохе. Много лет тяжело болел, но кто это видел, кроме близких? Зритель ничего не замечал, когда его любимый Кобзон поднимался на сцену и пел.

Латвийцы и туристы много раз могли запросто встретить Иосифа Давыдовича, когда он гулял по улицам Юрмалы во время "Новой волны". Яркий, довольный. То в привычном костюме, даже в 30-градусную жару, то в цветастых экзотических рубашках, которые ему подбирала его Нелли. Непонятно - отдыхал или работал? Никуда не торопился. И все успевал. И со всеми поздороваться. И к нам зайти, в летнюю выездную студию MIX FM, на интервью. Было лето, много работы у журналистов на "Новой волне".

Теперь - ни "Волны", ни Кобзона.

Светлая память и самые глубокие соболезнования родным.

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