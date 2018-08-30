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Серьезные врачебные ошибки Инспекция здравоохранения (ИЗ) часто оправдывает какими-то побочными явлениями, таким образом избегая выплаты компенсаций пострадавшим пациентам. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал микрохирург, глава клиники проблемных ран Олаф Либерманис.

"Таких случаев у нас было четыре, когда хирург оперируя, повредил другой орган, не связанный с больным. Не было предпосылок, что он должен повредить здоровый орган. Во всех случаях экспертиза признала, что доктор повредил, но причиной послужил не его непрофессионализм, а побочное явление. Представьте ситуацию, вы едете по дороге, трезвые, машина исправна и вы создаете аварию. Полицейский хлопает вам по плечу, отдает права и говорит: "Ничего страшного, просто такой день сегодня"", - отметил хирург.

Он указал на конкретный случай, когда актрисе повредили голосовые связки.

"Да, это - аргумент. Например, сегодня у Либерманиса такой день: вынимал щитовидную железу, два миллиметра вправо - повредил нерв, два миллиметра влево - повредил еще нерв и оставил человека без голоса. Был случай, когда молодой актрисе во время плановой операции повредили два нерва и она осталась без голоса. Мы это оспорили. Но юристу показалось, что в доводах Инспекции здравоохранения все правильно. Это дело еще не закончено", - заявил Олаф Либерманис.

Согласно статистике ИЗ, менее половины пациентов, которые жалуются на медиков, добиваются затем компенсации из Фонда врачебных рисков.

За пять лет из него сделаны 173 выплаты, а Инспекция здравоохранения в общей сложности приняла 4000 жалоб.