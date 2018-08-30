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Смерть эстрадного певца, народного артиса СССР Иосифа Кобзона является огромной потерей для музыкального искусства и культуры в целом. Об этом радио Baltkom заявили друзья артиста, а также его коллеги по сцене.

Вся советская массовая песня связана с именем Кобзона, считает латвийский композитор, маэстро Раймонд Паулс.

"Моя семья высказывает соболезнование близким Иосифа Кобзона. Жаль, что ушел такой человек. Очень хороший певец, общественный деятель. С ним связана практически вся советская массовая песня. Он был основным исполнителем. Он многим помогал – и советом, и материально. Я отношусь с большим уважением к тому, что он сделал для развития культуры", - сказал Паулс.

Певец и многолетний друг умершего артиста Лев Лещенко считает, что Кобзон - член семьи каждого россиянина.

"Это действительно печально. Ушел из жизни великий человек, великий гражданин, великий творец. Не просто личность, прежде всего наш друг, о котором мы очень глубоко скорбим. Он олицетворял и дружбу, и помыслы, и чувства эпохи, своими песнями он обозначал самые важные события, был человеком пассионарного склада, переживал за то, как живет отечество. Много делал для людей, которых он представлял как депутат, в том числе и для артистов. Он поднял нашу эстраду на такую высоту, не как легкого жанра, а формата, который важен в том пласте культуры, которым живет отечество. Он великий человек, мы очень глубоко скорбим, все-таки 50 лет вместе на жизненной дороге. Он как член семьи для каждого россиянина. Ну а для меня он был большим другом и я очень скорблю", - сказал Лещенко.

Известный российский адвокат Александр Добровинский назвал Кобзона настоящим мужчиной, который совершил огромное количество гражданских подвигов.

"Для меня он был человеком-эпохой, другом и совершенно потрясающим, отважным мужчиной, который девять раз летат в Афганистан, пел там под снарядами, вошел в театр, захваченный террористами, вел с ними переговоры, и, кстати, освободил нескольких детей. Человек, который встречался в Чечне с Басаевым, который очень много помогал людям. Меня с ним связывает долгая дружба, вся семья с ним дружила. Это огромная утрата для всех, потому что от осознания того, что есть Кобзон, даже когда он болел, мы все, как ни странно, чувствовали себя маленькими, детьми. Люди моего поколения помнят Иосиф Давыдовича с пеленок", - сказал Добровинский.

Он также рассказал историю, которая, по его словам, во многом характеризует Кобзона.

"Иосиф Давыдович очень любил петь. И когда его приглашали на дни рождения, он обычно приводил с собой целый хор и пел - долго, проникновенно. И вот, я был на дне рождения одного очень известного в Москве человека, это была середина 90-х годов, все происходило в ресторане "Метрополь" в Москве, я сидел за одним из столиков у сцены. В зале присутствовали тогдашний премьер-министр Черномырдин, мэр Лужков - близкий друг Кобзона, такой московский бомонд. Иосиф Давыдович пришел и привел хор, Александрова, по-моему, военный. Они пели и советские, и более современные песни, и украинские. Это был такой нескончаемый поток, который очень нравился публике. Где-то к часу ночи ко мне подошел именинник и сказал - Саша, ты, может, как-нибудь дай знак, потому что и премьер-министр хочет сказать тост, и мэр тоже, и вообще они торопятся, пусть прервется, пожалуйста, дай ему какой-нибудь знак. Я посмотрел на Иосиф Давыдовича, поднял руку и позвал его. Он посмотрел на меня и говорит - понял, Саша! А теперь - песни на идиш! И еще минут на 40 он запел", - рассказал Добровинский.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал Кобзона человеком мирового масштаба, который всегда все успевал и не покидал сцены до самого последнего дня.

"Я горд и счастлив возможностью сказать своим детям и будущим внукам, что мы жили в эпоху Кобзона. Это символ порядочности, символ мужества, который показал всему миру, как жить на полную катушку, служа своей родине и любя ее. Я никогда не встречу человека с такой силой духа, который был способен пойти на встречу с террористами, вытаскивать детей из заложников и так далее. Быть на всех мероприятиях, какие только возможны. Он все отдал песне сполна. Я благодарен ему, что он разглядел в певице Валерии большую звезду, будущую звезду, большую артистку. Я думаю, что история расставит все на свои места, несправедливы были к Кобзону в разных странах, куда его не пускали. Не пускали не потому, что он мог кому-то навредить, а потому что у него было мнение - мнение, отличающееся от других. Когда его родину, Донбасс начали бомбить, он должен был стать главным переговорщиком, он об этом неоднократно говорил, это его очень сильно беспокоило. Я даже думаю, что, может, он и дольше прожил бы, если бы внутри его сердце так не билось, если бы он так не переживал", - сказал Пригожин.

Эстрадный певец, народный артист СССР и депутат Государственной думы России Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Артиста похоронят на Востряковском кладбище в Москве 2 сентября рядом с матерью.