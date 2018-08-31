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Ключевым игроком при составлении коалиции может стать лидер партии KPV LV Артусс Кайминьш, считает политолог Янис Григулис. В программе "Прямая речь" на радио Baltkom он указал, что если партия Кайминьша продолжит набирать популярность, то именно она может получить "золотую карту" при формировании правительства.

"Кайминьш очень популярен среди молодежи. Когда в прошлый раз тянул регионалов в Сейм, именно он собрал достаточное количество голосов. Сейчас Кайминьш может внести какую-то новую струю с новой командой. И если он получит 10, а может быть даже 15 мест в парламенте, то в его руках будет "золотая карта" при составлении коалиции", - указал политолог.

По словам Григулиса, несмотря на то, что Кайминьш идет на выборы с совершенно новой малоизвестной командой, его задержание сделало ему прекрасную рекламу.

"Кайминьш в партию подобрал людей малоизвестных. Но здесь вот какой феномен - каждый из членов партии может быть достаточно популярным в своем регионе человеком и каждый из них может набрать себе избирателей. А избиратель, голосуя за этого человека и ставя ему крестик, будет параллельно голосовать за партию Кайминьша. И, конечно, я согласен, что его задержание на 48 часов сделало ему прекрасную рекламу. Тут вопрос в том, о чем думали те, кто это все организовывал. Может быть и другой вариант: его могли припугнуть, мол сейчас попал на 48 часов, а будешь себя вести плохо, сядешь и на более долгий срок", - сказал политолог.

По словам эксперта, сейчас кандидатам в депутаты предстоит пройти проверку публичными дебатами, а выдержать ее удается далеко не каждому политику.

"Пока Кайминьш находится на третьем месте после Союза "Зеленых" и крестьян. Если Кайминьш сумеет нормально стартануть и подготовиться к теле- и радиодебатам, он наберет большое количество голосов. Тут вопрос в том, будет ли у него за спиной очень серьезный советник, который поможет ему правильно удержать позиции и поддержать его", - подчеркнул политолог.

Стоит отметить, что согласно последним рейтингам, проведенным в августе социологической фирмой SKDS по заказу Латвийского телевидения, партия Артусса Каймииньша KPV LV выбилась в тройку лидеров, сместив нацблок на четвертое место. Таким образом тройка рейтинга выглядит так "Согласие", СЗК и KPV LV.