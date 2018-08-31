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Никита Хрущев был вынужден отдать Крым Украинской ССР в 1954. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе «Абонент доступен» выразил сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, ученый и профессор Сергей Хрущев.

По словам Хрущева младшего, передать полуостров Украине было технической необходимостью и заботой о качестве жизни крымчан.

“О том, что Крым нужно передавать под юрисдикцию Киева, писали еще Сталину. Когда создавали Каховскую ГЭС, решили строить северо-крымский и южно-украинский каналы. Строить канал на территории двух республик тяжело. В 1953 году Никита Хрущев поехал отдыхать в Крым, он увидел там очень запущенное сельское хозяйство, дефицит продуктов в магазине, разбитые дороги. Тогда он сказал, что нам нужно найти тех, кто возьмется навести порядок в Крыму. Украинцы ответили, что готовы это сделать. И он согласился. Тогда это было единое государство”,- сказал Хрущев.

Также Хрущев отметил, что после распада СССР крымчане не хотели жить на Украине. И желание крымского народа присоединиться к России нужно уважать.

"Когда прошел государственный переворот в Киеве, начались волнения. Жители полуострова провели референдум в 2014 году. Крымчане решили присоединиться к России. Я уважаю их выбор. Также уважаю выбор о независимости эстонцев и латышей в 1991",-подчеркнул Хрущев.

Напомним, что 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, по результатам которого около 97% избирателей республики проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Спустя два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма в состав РФ.

_Фото из Flickr/JoeBraidwood _