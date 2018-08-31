Эксклюзив |

В предвыборный период политики чаще идут навстречу социальным партнерам и принимают благоприятные для общества решения. Об этом в эфире радио Baltkom заявила глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага, комментируя решение правительства повысить минимальную зарплату учителей уже в этом году.

"Социального диалога с самим министром на протяжении последних двух лет у нас практически нет, но это не касается чиновников. Конечно, мы рады, что нас наконец-то услышали. Хотя очень большую роль сыграло то, что это предвыборное время. Мы уже давно напоминали им, что график зарплат должен быть, и закон необходимо соблюдать. Спасибо, что они нас услышали, еще недавно денег не было, а теперь они появились. Обычно перед выборами политики нас больше слышат, чем до этого. Это улучшит ситуацию всем педагогам, от дошкольного образования до высшего. У кого-то она улучшится 1-го сентября, у кого-то 1-го января, но у всех", - сказала Ванага.

Напомним, 28 августа коалиционные партии приняли решение о повышении минимальной зарплаты учителей до 710 евро начиная с сентября. Президент Раймонд Вейонис заявил, что это решение не является предвыборным обещанием.

Сегодня стало известно, что согласно проекту правил, разработанному Минобразования, если средняя школа в течение нескольких лет подряд не будет выполнять определенные критерии качества образования, она может лишиться бюджетного финансирования для зарплат учителей.