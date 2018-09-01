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Сталина хотят легализовать в российском обществе, потому что Россией правят выходцы из КГБ. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил cын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, ученый, публицист Сергей Хрущев.

"Мерзавцев и убийц общество всегда почему-то любит больше, чем реформаторов. Поэтому сейчас Лаврентия Берию и Иосифа Сталина называют успешными менеджерами. Я считаю, что Сталин был очень неэффективным менеджером. Он все делал с максимальными затратами. Реформы, которые он проводил, можно было реализовать более цивилизованным способом", - сказал Хрущев.

Он также отметил, что сатирический фильм "Смерть Сталина", показ которого был запрещен в России, не соответствует действительности.

"Это не сатира, а политическая издевка над другой страной. Это неуважение британцев к России. Я считаю правильно, что в России его запретили к показу. Там везде бегает генерал Жуков, которого в то время в Москве близко не было. Поэтому можно выдумать все, что угодно. Про латышей, про русских. В СССР снимали подобную сатиру о американцах. Их представляли зрителю глупыми. И это очень стереотипно",- считает Хрущев.

Фото: flickr.com/IPDGC