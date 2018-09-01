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Большинство жителей Латвии в ходе опросов общественного мнения признаются, что чувствуют себя счастливыми. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал глава социалогического агенства SKDS Арнис Кактиньш. При этом, по его словам, когда речь заходит о ситуации в стране в целом, латвийцы неизменно говорят, что "все плохо".

"Около 70% или три четверти утверждают, что все в порядке, что они чувствуют себя счастливыми. Но. Если мы говорим о каких-то высоких сферах – как вообще дела в обществе, в стране… ну, мы же латвийцы – все плохо. Мы сами себя запрограммировали таким образом смотреть на внешний мир. Я полагаю, что отчасти это связано с несменяемостью власти. Все-таки в других странах если народ недоволен, приходят выборы, и оппозиция получает власть. А у нас на самом деле никогда такого не было. Кроме того, еще одним фактором могут быть наши СМИ. Если мы постоянно видим столько грязи и негативной информации, то рано или поздно поверим в то, что это не лучшее место, чтобы жить", - сказал Кактиньш.

Как свидетельствуют свежие данные опроса SKDS, удовлетворенность жителей Латвии своей жизнью достигла исторически максимального уровня - 6,97 балла из 10. При этом, как показал июльский опрос, большинство латвийцев или 76% уверены, что у них нет возможности повлиять на действия Сейма и Кабинета министров.

Фото: flickr.com/Harriët Wubben