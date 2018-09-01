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Большинство экспертов при Инспекции здравоохранения, рассматривающих жалобы пациентов, занимаются делами совершенно не своего профиля. Об этом в эфире радио Baltkom заявил врач-микрохирург Олаф Либерманис.

"Ответственный беспристрастный эксперт никогда не будет браться за дело, в котором он не разбирается. Если мы посмотрим на экспертов в Инспекции здравоохранения, на их сертификаты и дела, которые они рассматривают, мы увидим, что человек с сертификатом по онкологии-химиотерапии смотрит дела по урологии, гинекологии, нейрохирургии, травматологии-ортопедии, глазной хирургии и так далее. Я не спорю с тем, что он может проводить экспертизы. Но он не может знать нюансы каждой из названных сфер на таком уровне, чтобы критически оценивать действия специалиста из крупной университетской клиники", - сказал Либерманис.

По его словам, любые попытки повлиять на сложившуюся ситуацию заканчивают ничем.

"Мы задаем этот вопрос при каждом разбирательстве. Мы говорим – у вас сертификат онколога-хипиотерапевта, почему мы взялись рассматривать дело, связанное с гинекологической хирургией – повреждение мочевого пузыря – и не пригласили экспертов? На это мы получаем ответ – правила Кабинета министров дают разрешение проводить экспертизы. И это понимается так, что она будет проводить экспертизы по военно-полевым травмам, по космической медицине – если такая объявится в Латвии, то есть абсолютно по любым сферам. Во всех этих сферах человек будет разбираться, давать заключения – без ссылок на литературу и фундаментальные источники", - сказал Либерманис.

Напомним, ранее старший эксперт отдела контроля качества здравоохранения Инспекции здравоохранения, онколог Сармите Зелтиня заявила в эфире радио Baltkom, что большинство жалоб подданных в Фонд врачебного риска являются необоснованными.

По ее словам, в 2017 году в Фонд врачебного риска было подано 207 жалоб.

"Не все эти просмотрены. У нас на всю Латвию всего восемь врачей-экспертов, которые занимаются запросами о компенсации. У каждого на руках около 60 дел. В течение месяца врач качественно может провести только три-четыре экспертизы", - рассказала Зелтиня.

Между тем, согласно статистике Инспекции здравоохранения, менее половины пациентов, которые жалуются на медиков, добиваются затем компенсации из Фонда врачебных рисков.

За пять лет из него сделаны 173 выплаты, а Инспекция здравоохранения в общей сложности приняла 4000 жалоб.

Фото: flickr.com/Dana Arena