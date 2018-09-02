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В Латвии транспортные налоги выше, чем в Литве и Эстонии, но это объясняется количество людей в стране. Об этом в интервью радио Baltkom сказал президент Латвийской ассоциации уполномоченных автоторговцев Андрис Кулбергс.

"У нас действительно высокие налоги. Эстония сейчас меняет свои законы, увеличивает налоги. Они смотрят на наш пример. Но мы должны помнить, что у нас количество километров дорог на человека больше, чем во всех других странах Европы. У нас самый высокий показатель. А содержать инфраструктуру надо, на это должны быть деньги. В Литве, например, население больше, больше людей платит налоги", - сказал эксперт.

При этом он отметил, что на содержание дорог должно тратиться больше средств из госбюджета.

"Нам бы хотелось, чтобы деньги от автомобильных налогов шли на дорожные нужды, на инфраструктуру. Но сегодня это борьба с бюджетом, приоритеты. Все хотят больше денег: учителя, медсестры, есть и другие нюансы. А самый эффективный способ взимания налогов – это автотранспорт. Если хочешь ездить на машине, то будешь проходить техосмотр каждый год", - сказал он.

В прошлом году доходы бюджета от торговли автомашинами увеличились на 21 млн евро, а в первом полугодии 2018 года выросли на 7,4 миллиона евро по сравнению с этим же периодом времени в 2017 году.

Большая часть из полученных в виде налогов средств связана с организованными контрольными мероприятиями, кампаниями, сотрудничеством с Дирекцией безопасности дорожного движения, с Центром по защите прав потребителей и Латвийской автоассоциацией.