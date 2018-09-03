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Российская музыкальная группа "Иванушки International" во время дефолта в 1998 году лишилась всех своих гонораров и давала концерты бесплатно. Об этом в эфире радио Baltkom в программе «Абонент доступен» рассказал лидер группы Андрей Григорьев-Аполлонов.

«Когда в стране был дефолт, весь наш гонорар превратился в ноль. У нас был длительный гастрольный тур. Мы несколько месяцев выступали бесплатно. Это было чрезвычайно неприятно. Когда у нас только начались первые нормальные заработки, мы копили на жилье в Москве. И все это вдруг накрылось медным тазом. Но это все же незабываемое время! Однажды нас во Владивостоке интеллигентные люди пригласили поужинать. Мы приезжаем в назначенное место, а там был сбор всех дальневосточных воров в законе, где сидели тридцать конкретных мафиози. Нас тогда знала и любила вся территория СНГ»,- отметил Григорьев-Аполлонов.

Напомним, что 17 августа 1998 года из-за тяжёлой экономической ситуации, сформировавшейся в России после распада СССР, российские власти объявили технический дефолт. Тогда в течение всего нескольких месяцев курс рубля к доллару обвалился в три раза, из-за чего рублёвые накопления обесценились.

Фото из Facebook/andrey.grigoryevappolonov