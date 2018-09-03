Рыжий из "Иванушек" на Baltkom: в кризисные годы мы выступали бесплатно (1)

фото

Эксклюзив | 3 сентября 2018 года, 19:13

Российская музыкальная группа "Иванушки International" во время дефолта в 1998 году лишилась всех своих гонораров и давала концерты бесплатно. Об этом в эфире радио Baltkom в программе «Абонент доступен» рассказал лидер группы Андрей Григорьев-Аполлонов.

«Когда в стране был дефолт, весь наш гонорар превратился в ноль. У нас был длительный гастрольный тур. Мы несколько месяцев выступали бесплатно. Это было чрезвычайно неприятно. Когда у нас только начались первые нормальные заработки, мы копили на жилье в Москве. И все это вдруг накрылось медным тазом. Но это все же незабываемое время! Однажды нас во Владивостоке интеллигентные люди пригласили поужинать. Мы приезжаем в назначенное место, а там был сбор всех дальневосточных воров в законе, где сидели тридцать конкретных мафиози. Нас тогда знала и любила вся территория СНГ»,- отметил Григорьев-Аполлонов.

Напомним, что 17 августа 1998 года из-за тяжёлой экономической ситуации, сформировавшейся в России после распада СССР, российские власти объявили технический дефолт. Тогда в течение всего нескольких месяцев курс рубля к доллару обвалился в три раза, из-за чего рублёвые накопления обесценились.

Фото из Facebook/andrey.grigoryevappolonov

Комментарии 1
Крыса2 часа назад
Многие артисты в те годы ночью работали охранниками а утром шли на готовку новой музыки или подготовку к новому выступлению, никто себя трудом не утруждал и сравнивать артиста и того самого рабочего есть огромная разница, те искупаються в душе попаряться в баньке сьедят салаты с барского стола, попоют пол часа и поедут сытыми.. работяга же потратит 15 евро на транспорт придет чистым, уйдет грязным в рваных штанах и колошах.. еще дома будет отмываться от грязи.. пусть иванушки проедуться в грязной одежде в автобусе как рабочий и послушают что о них скажут.. вся эстрада должна быть вообще рада что их дармоедов кормят как настоящего мафиози...
4
Ответить