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На территории Латвии и других балтийских стран по-прежнему очень распространено язычество. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал Максим Золотухин - путешественник, а также создатель популярного среди жителей Латвии и туристов объекта "Урга Шаманистан" на пляже в Лиласте.

По словам Золотухина, в Латвии ярким проявлением язычества является праздник Лиго.

"В августе я был в Литве на одном фестивале и убедился, что Литва - это шаманская супердержава. Там очень большой процент людей, которые являются прирожденными шаманами. Дело в том, что в страны Балтии христианство пришло через насилие, через завоевания. И этот христианский слой здесь очень тонкий, здесь есть предрасположенность к язычеству. Например, на территории Латвии сохранился праздник Лиго - это чисто языческий праздник. В России он уже немного связался с христианством, Иван Купала, все это. А в Латвии даже название осталось языческое", - рассказал Золотухин.

Добавим место "Урга Шаманистан" на пляже в Лиласте было создано энтузиастами во главе с Максимом Золотухиным в 2002 году. Объект представляет собой воткнутые в землю и раскрашенные стволы деревьев с шаманской атрибутикой.

На прошлой неделе пользователи соцсетей сообщили, что местные власти намерены снести "Ургу", однако в самоуправлении Царникавы эту информацию опровергли.

Фото: facebook.com/uralskij, facebook.com/alexeyleonov