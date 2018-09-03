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Российский музыкант и исполнитель Михаил Шуфутинский назвал себя и ушедшего из жизни Иосифа Кобзона представителями одной эпохи. В интервью радио Baltkom в программе «Абонент доступен» он подчеркнул, что подразумевает те знаковые фигуры, которые родились в начале прошлого века и живы до сих пор.

"Думаю, что после ухода Кобзона, я являюсь представителем этой эпохи на российской эстраде. Конечно, сегодня в России есть и другие замечательные артисты, которые представляют собой целый век. Это поколение, которое родилось в начале прошлого столетия. Они оставили огромнейший след в жизни страны, в искусстве и литературе. Очень жаль, что уже многие великие люди от нас ушли. Такие, как Табаков и Кобзон. Но память о них остается и живет с нами" ,- подчеркнул Шуфутинский.

Также шансонье отметил, что 2 сентября присутствовал на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского в Москве.

"Это очень печальное событие. Страна потеряла возможность жить рядом с таким великим человеком, как Кобзон. Он оставил огромную память для поколения. Музыка для него была лишь одним из способов самовыражения. Он так же прекрасно говорил и писал. Это был общественный деятель, политик", - отметил он.

Напомним, что эстрадный певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни. Он был похоронен на Востряковском кладбище в Москве. Артиста погребли под звуки гимна Российской Федерации и залпы почетного караула. Поклонники, друзья и коллеги певца заявили, что вместе с ним ушла целая эпоха.

Фото из Facebook.com/shufutinsky