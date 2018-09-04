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Российский исполнитель Михаил Шуфутинский, размышляя в эфире радиостанции Baltkom об известности в 90-е годы песни "Путана", заявил, что на постсоветском пространстве композиции о представительницах древнейшей профессии пользовались особой популярностью.

По его словам, жесткая цензура в СССР - основная причина по которой тема "проституции" интересовала общество после распада Союза.

"Когда я в 1990-ом году вернулся в Россию из эмиграции, то тема проституции была очень интересна обществу. Она была непривычна для людей. Потому что раньше было разрешено петь только о любви к березкам и уважении к партии. Я думаю, что спеть о жизни проститутки не позорно. Спеть о девушке, которая была вынуждена по каким-то причинам выбрать себе такую профессию, это не стыдно. Я считаю, что проститутка - это честный человек. По крайней мере, проститутка конкретно говорит, что она от тебя хочет", - отметил Шуфутинский.

Фото из Facebook.com/ShufutinskyUSATour