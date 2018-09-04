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В воскресенье, 9 сентября, на стадионе возле средней школы Юглы пройдут благотворительные тренировки в помощь воспитанникам интерната Rīgas Lastādijas internātpamatskola.

В 11:00 на стадионе профессиональные тренера проведут для всех желающих Zumbа и Functional HIT тренировки. Занятия будут бесплатными, но участников акции просят принести новые или малопользованные настольные игры, канцелярские принадлежности, спортивную одежду и обувь для детей 7-16 лет.

После тренировок команда тренеров отправится в интернат, чтобы провести для деток развлекательные тренировки и передать принесенные вещи.

Записаться на мероприятие можно ЗДЕСЬ!

Фото из Flickr/Cho coreabestmagazine