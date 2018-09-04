Эксперт: латвийские пенсионеры "продвинуты", они используют э-услуги (6)

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Эксклюзив | 4 сентября 2018 года, 16:21

Вопреки распространенному мнению, что люди старшего поколения редко пользуются компьютером и электронными услугами, латвийские пенсионеры активно оформляют различные документы через электронную подпись. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала представитель Латвийского государственного центра радио и телевидения, разработавшего мобильное приложение eParakstsLV, Винета Спругайне.

"По статистике мы видим, что сеньоры являются активными пользователями э-услуг, потому что это дешевле - оформлять документы в электронном виде. Так намного проще решить хозяйственные дела. Министерство окружающей среды и регионального развития в последние годы прилагает очень много усилий, чтобы обучить консультантов в библиотеках, а также единых центрах обслуживания клиентов, которые как раз работают в регионах. В прошлом году самому старшему пользователю электронной подписи было 95 лет. Они используют эту возможность, поскольку иногда передвигаться трудно, кроме того в местах обслуживания часто надо платить государственную пошлину или комиссию, а в электронном виде - все даром", - сказала Спругайне.

Напомним, с 3-го сентября пользователям смартфонов доступно мобильное приложение eParakstsLV для оформления подписи документов в электронном виде. Скачать приложение можно бесплатно, оно работает на операционных системах iOs и Android.

Ранее Спругайне рассказала, что использование электронной подписи при оформлении документов помогает сохранить большое количество деревьев.

Комментарии 6
Пенсионер1 час назад
И что? Это вы, правители, нас списали, а заодно ваша латышская молодежь. В вашем представлении все пенсионеры - это старушки в платках, просящие Христа ради подле магазинов и дедушки, шаркающие в галошах. Лично у меня 2 высших образования, огромный опыт в работе, и куча таких же друзей и бывших коллег. А вот на работу в латышские организации не берут. Фамилией и рылом не вышел.
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Том1 час назад
Идиотс. Как всегда - волный идиотс.
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Владимир Варзилов1 час назад
Оно работает в .... Это когда 95 проц. компов на винде :))))
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