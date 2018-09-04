Эксклюзив |

Вопреки распространенному мнению, что люди старшего поколения редко пользуются компьютером и электронными услугами, латвийские пенсионеры активно оформляют различные документы через электронную подпись. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала представитель Латвийского государственного центра радио и телевидения, разработавшего мобильное приложение eParakstsLV, Винета Спругайне.

"По статистике мы видим, что сеньоры являются активными пользователями э-услуг, потому что это дешевле - оформлять документы в электронном виде. Так намного проще решить хозяйственные дела. Министерство окружающей среды и регионального развития в последние годы прилагает очень много усилий, чтобы обучить консультантов в библиотеках, а также единых центрах обслуживания клиентов, которые как раз работают в регионах. В прошлом году самому старшему пользователю электронной подписи было 95 лет. Они используют эту возможность, поскольку иногда передвигаться трудно, кроме того в местах обслуживания часто надо платить государственную пошлину или комиссию, а в электронном виде - все даром", - сказала Спругайне.

Напомним, с 3-го сентября пользователям смартфонов доступно мобильное приложение eParakstsLV для оформления подписи документов в электронном виде. Скачать приложение можно бесплатно, оно работает на операционных системах iOs и Android.

Ранее Спругайне рассказала, что использование электронной подписи при оформлении документов помогает сохранить большое количество деревьев.