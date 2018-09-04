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Латвийские дипломаты, работающие за рубежом, следят за предвыборным периодом в Латвии так же, как и обычные избиратели — никто не знает, кто придет к власти по итогам голосования. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал посол Латвии в США Андрис Тейкманис.

"Не думаю, что есть какой-то особенный взгляд из Вашингтона. Все аккредитованные дипломаты следят за предвыборными дискуссиями и ждут результатов, так же, как и избиратели. У американцев есть достаточно много своих, внутриамериканских тем, за которыми усердно следят и пресса, и жители", - сказал Тейкманис.

На вопрос о том, приходилось ли ему сталкиваться со словосочетанием "вашингтонский обком", которое указывает на то, что латвийская элита согласовывает те или иные решения с США, Тейкманис ответил отрицательно. По его словам, скорее, можно говорить о влиянии Москвы.

"Я слышу это выражение уже достаточно много лет. Думаю, что его употребляют люди, которые не особенно ориентируются в политике, не особенно понимают не только внешнюю политику, но и внутреннюю. Наверное, им как-то выгодно свалить все на указания из Вашингтона - чтобы прикрыть московский обком. Эти люди болеют некоей советской постностальгией. Я очень тесно работаю с властями в Вашингтоне и могу сказать, что они не только учитывают развитие внутренней политики в Латвии, но и ведут открытый диалог, основанный на взаимном доверии. По очень многим вопросам у нас совпадают и оценки, и мнения. Никакого обкома я здесь пока не встретил", - сказал Тейкманис.

Добавим, Андрис Тейкманис работает послом Латвии в США с 2016 года. До этого он был госсекретарем МИД Латвии, послом Латвии в России и Германии, а также мэром Риги.

Фото: flickr.com/facebook.com/andris.teikmanis.7