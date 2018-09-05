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Мир электронных технологий стремительно развивается и Латвия шагает в ногу со временем. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала представитель Латвийского государственного центра радио и телевидения, разработавшего мобильное приложение eParakstsLV, Винета Спругайне.

Так она прокомментировала мнение, что государство навязывает жителям платное оформление электронного удостоверения личности или ID-карты.

"Латвия работает на будущее. Все больше и больше развивается электронная среда. Даже в самых отдаленных регионах страны, где происходит коммерческая деятельность, мы видим хорошие примеры, применения электронной подписи. Некоторые коммерсанты говорят, что без электронной подписи, они не смогли бы работать, потому что далеко и дорого ехать и так далее", - сказала Спругайне.

По ее словам, сейчас уже все забыли, что приходилось подавать налоговые декларации, лично явившись в отделения СГД, тогда как сейчас эту услугу можно зарегистрировать электронно.

"Когда ввели новшество декларирование налогов в системе СГД в электронном формате, то многие возмущались, но теперь все привыкли и, мало кто захочет, придти и стоять очередь, чтобы оформить декларацию. Сейчас можно все сделать электронно", - сказала Спругайне.

По словам эксперта, жизнь меняется и государство должно обеспечить своих жителей всеми средствами, которые им будут доступны.

Напомним, с 2023 года электронные удостоверения личности станут обязательным идентификационным документов для всех жителей Латвии с 15-летнего возраста. С этого момента паспорт будет нужен в основном для поездок за пределы Евросоюза.