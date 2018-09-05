Эксперт: люди забыли, как им приходилось стоять очереди в СГД (16)

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Эксклюзив | 5 сентября 2018 года, 08:29

Мир электронных технологий стремительно развивается и Латвия шагает в ногу со временем. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала представитель Латвийского государственного центра радио и телевидения, разработавшего мобильное приложение eParakstsLV, Винета Спругайне.

Так она прокомментировала мнение, что государство навязывает жителям платное оформление электронного удостоверения личности или ID-карты.

"Латвия работает на будущее. Все больше и больше развивается электронная среда. Даже в самых отдаленных регионах страны, где происходит коммерческая деятельность, мы видим хорошие примеры, применения электронной подписи. Некоторые коммерсанты говорят, что без электронной подписи, они не смогли бы работать, потому что далеко и дорого ехать и так далее", - сказала Спругайне.

По ее словам, сейчас уже все забыли, что приходилось подавать налоговые декларации, лично явившись в отделения СГД, тогда как сейчас эту услугу можно зарегистрировать электронно.

"Когда ввели новшество декларирование налогов в системе СГД в электронном формате, то многие возмущались, но теперь все привыкли и, мало кто захочет, придти и стоять очередь, чтобы оформить декларацию. Сейчас можно все сделать электронно", - сказала Спругайне.

По словам эксперта, жизнь меняется и государство должно обеспечить своих жителей всеми средствами, которые им будут доступны.

Напомним, с 2023 года электронные удостоверения личности станут обязательным идентификационным документов для всех жителей Латвии с 15-летнего возраста. С этого момента паспорт будет нужен в основном для поездок за пределы Евросоюза.

Комментарии 16
Клёша4 часа назад
Такие технологии что не могут вернуть автоматически (на счёт) переплату налогов!
2
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Клёша4 часа назад
Это ты была с сумкой от "сен лорана" прошлой коллекции, значит это тебя вызвали чтоб сказать что ты ошиблась взяв не тот талон и попросили взять талон для физического лица и просидела ты там на час дольше!!
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Светлана 5 часов назад
Я помню както приперлась в налоговую и народу дохера. Была в шоке. Но я то не дура. Я просто вместо физическое лицо выбрала талон с юридическим лицом и уже через пару минут меня вызвали. А остальные лохи стояли ждали :)
12
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