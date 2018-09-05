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Министерство намерено удвоить сумму, которую латвийцы, проживающие за рубежом, могут перевести своим родственникам в Латвию без налогообложения. Об этом рассказала в интервью LNT глава минфина Дана Рейзниеце-Озола.

Изменения будут распространяться не только на обычные переводы, но и на подарочные.

По словам министра, вместо нынешних 4000 евро, родственникам можно будет перечислить 7000 евро в год. В свою очередь, остальным лицам будет увеличен предел перевода до 3000 евро.

Министерство также планирует расширить круг лиц, чтобы подобные переводы можно было переводить родственникам до 4 степени родства.

"Эти лимиты необходимо повысить, так как они были утверждены 10 лет назад, ценность денег за это время тоже поменялась", - добавила Рейзнице-Озола.

Также она сообщила, что министерство финансов создаст специальное отделение консультаций в Службе госдоходов для граждан, живущих вне Латвии. Чтобы, при желании вернуться в Латвию, у них была возможность получить необходимую качественную информацию.