Подсчитано, сколько денег из-за рубежа смогут перечислять соотечественники (34)

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Эксклюзив | 5 сентября 2018 года, 07:11

Министерство намерено удвоить сумму, которую латвийцы, проживающие за рубежом, могут перевести своим родственникам в Латвию без налогообложения. Об этом рассказала в интервью LNT глава минфина Дана Рейзниеце-Озола.

Изменения будут распространяться не только на обычные переводы, но и на подарочные.

По словам министра, вместо нынешних 4000 евро, родственникам можно будет перечислить 7000 евро в год. В свою очередь, остальным лицам будет увеличен предел перевода до 3000 евро.

Министерство также планирует расширить круг лиц, чтобы подобные переводы можно было переводить родственникам до 4 степени родства.

"Эти лимиты необходимо повысить, так как они были утверждены 10 лет назад, ценность денег за это время тоже поменялась", - добавила Рейзнице-Озола.

Также она сообщила, что министерство финансов создаст специальное отделение консультаций в Службе госдоходов для граждан, живущих вне Латвии. Чтобы, при желании вернуться в Латвию, у них была возможность получить необходимую качественную информацию.

Комментарии 34
Фу! 6 часов назад
Какая мерзость! Это подло, запускать свои потные ручонки в деньги, зарабатываемые людьми, которых вы практически выгнали из дома.
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saikne ar Latviju 6 часов назад
Охренительная связь. Латвия им пинком под зад, но при этом не забывает высасывать деньги на налогах.
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СОВЕТНИК БОГА 6 часов назад
Дискриминационное законодательство Латвии в сфере образования, является лишь частью общей политики государства по вытеснению из страны и насильственной ассимиляции проживающих в стране представителей национальных меньшинств. Но именно сфера образования является в этом процессе наиболее важной, поскольку касается молодого поколения, крайне восприимчивого к "переформатированию" своей национальной идентичности.

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