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Российский писатель Михаил Веллер считает, что количество прогрессивно мыслящих людей в мире очень ограничено. Об этом он рассказал в эфире программы "Абонент доступен" на радио Baltkom.

По мнению Веллера, глупого человека довольно легко можно отличить от умного.

"Глупый человек не может держать в голове более одной мысли. Например, идти нужно налево или направо, книга хорошая или книга плохая, за "белых" или за "красных". Умный человек может видеть одновременно несколько значений, может держать в голове больше мыслей и рассуждений. Глупый человек старается из книги вытянуть только одну основную мысль. Умный человек в комплексе смотрит на все, обращая внимание на психологию процессов", - сказал Веллер.

По словам писателя, формировать самостоятельные мнения могут только 2% мирового населения. Остальные же руководствуются мыслями, которые им навязывает общество.

"Большая часть людей не может самостоятельно анализировать информацию. Они принимают то, что им говорят в школе, дома, в обществе. Они принимают к сведению то, что им затвердили. Способность и умение лично принимать решения присуща очень редким людям", - подчеркнул Веллер.

Он также добавил, что глупый и умный — это очень относительные понятия.

"Даже самый глупый человек - гений, по сравнений с самым умным шимпанзе. И слесарь может быть совершенным на своей работе, а на профессора он не тянет. Профессор, к примеру, не может управлять молотком так, как слесарь. Все относительно", - сказал писатель.

Фото: facebook.com/Михаил-Веллер