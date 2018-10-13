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Работа политика очень сложна, такую работу и "врагу не пожелаешь", сказала в эфире радио Baltkom экс-спикер Сейма , профессор университета имени Страдиня Илга Крейтусе.

Таким образом она прокомментировала призыв одного радиослушателя, предложившего, чтобы такие люди как Крейтусе, с таким умом и логичными размышлениями, должны и даже обязаны идти в политику, иначе государство через четыре-восемь лет развалится.

"Я сама свое в политике уже сделала. Это очень сложная работа. Знаете, если хочешь нормально работать в политике, то иногда хочется сказать: "Я бы и врагу не пожелала, зная какая это трудная, ответственная работа, чтобы потом можно было спокойно спать и спокойно смотреть в глаза своим детям. Я не Бригманис и не могу смотреть в зеркало и говорить, что я никогда не ошибалась", - сказала Крейтусе, напомнив, что лидер фракции СЗК Аугустс Бригманис признает, что был коммунистом, но не стыдится своего прошлого.

Илга Крейтусе - латвийский политик и историк. Экс-спикер Сейма Латвии. Была депутатом 5 и 6 Сейма от партии Saimnieks, председателем 6 Сейма. После выхода из партии Saimnieks стала основателем Партии труда, получившей на муниципальных выборах одно место в Рижской думе. Соавтор трех книг и автор тридцати научных публикаций.