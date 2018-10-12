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Пока партии продолжают переговоры о формировании правительства, инициативу которых взяли на себя Новая консервативная партия (НКП) и KPV LV, жители Латвии высказывают по поводу переговорного процесса свое мнение.

Некоторые латвийцы считают, что народ заслуживает такое правительство, которое выбрал, и намекают на то, что с таким выбором "далеко не уедешь". Другие считают, что зарубежные латыши сделали выбор - пусть теперь и расплачиваются.

Эксперт по политическим вопросам, активный пользователь Twitter Юргис Лиепниекс считает, что в ситуации, когда разногласия по поводу кандидатур начались уже на стадии переговорного процесса, коалицию надо создавать из НКП и KPV LV, которые набрали большинство голосов граждан Латвии.

"Что делать? Только одно - создавать правительство, в которое входит НКП и KPV LV. Только так! И пусть руководит кто-то из них. Единственный способ, как вылечить это общество. Если этого не будет, болезнь может затянуться", - пишет Лиепниекс.

При этом Лиепниекс указал, что ему все равно на политические процессы, однако обидно за государство.

"Мне пофиг, я не только выживу, но и заработаю в такой среде, но скажу откровенно, страну на самом деле очень жаль", - написал эксперт.

Ko darīt tagad? Tikai vienu - izveidot valdību, kurā ietilpst JKP un KPLV. Tikai tā! Un arī vada kāds no viņiem. Vienīgais veids kā ārstēt šo sabiedrību. Ja tas nenotiks, slimiba ievilksies. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) October 10, 2018

Пользователь Sicnem Strebor в ответ спрашивает у Лиепниекса, оценят ли в таком случае успехи нового правительства в развитии народного хозяйства те, кто не понимает достижений нынешнего.

Некоторые пользователи считают, что раз за партии Кайминьша и Борданса голосовало большинство, то пусть оно испытает шоковую терапию по сравнению с тем, что было.

"Лондонский аэропорт пустой. Странно! Думал, будет толпа эмигрантов, которые спешат обратно, чтобы почувствовать сладкий вкус победы", - пишет Дзинтарс, намекая на то, что популистов, идущих к власти активно поддерживали зарубежные латыши.

А пользователь Эд вспомнил завет Ленина, согласно которому "Управлять государством может любая кухарка".

"Латыши, которые за рубежом голосовали за KPV, добро пожаловать обратно в Латвию. Счастье должно быть общим", - пишет еще один пользователь Twitter.

Latvieši, kuri ārzemēs balsoja par KPV, laipni lūgti atpakaļ Latvijā.

Laimei ir jābūt kopīgai. — Pingvīnu vārdotājs (@vipnumuri) 9 октября 2018 г.

Справка

Любая кухарка может управлять государством - высказывание, широко употреблявшееся в СССР, однако Ленину высказывание не принадлежит - впервые оно появилось в литературном произведении. Выражение было использовано В. В. Маяковским в поэме "Владимир Ильич Ленин".

Вариант "Любая кухарка может управлять государством", приписываемый Ленину, часто используется при критике социализма и советской власти. Используется также вариант "Любая кухарка должна управлять государством".