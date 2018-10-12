Twitter: зарубежные латыши сделали свой выбор - пусть теперь расплачиваются (17)

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Эксклюзив | 12 октября 2018 года, 07:21

Пока партии продолжают переговоры о формировании правительства, инициативу которых взяли на себя Новая консервативная партия (НКП) и KPV LV, жители Латвии высказывают по поводу переговорного процесса свое мнение.

Некоторые латвийцы считают, что народ заслуживает такое правительство, которое выбрал, и намекают на то, что с таким выбором "далеко не уедешь". Другие считают, что зарубежные латыши сделали выбор - пусть теперь и расплачиваются.

Эксперт по политическим вопросам, активный пользователь Twitter Юргис Лиепниекс считает, что в ситуации, когда разногласия по поводу кандидатур начались уже на стадии переговорного процесса, коалицию надо создавать из НКП и KPV LV, которые набрали большинство голосов граждан Латвии.

"Что делать? Только одно - создавать правительство, в которое входит НКП и KPV LV. Только так! И пусть руководит кто-то из них. Единственный способ, как вылечить это общество. Если этого не будет, болезнь может затянуться", - пишет Лиепниекс.

При этом Лиепниекс указал, что ему все равно на политические процессы, однако обидно за государство.

"Мне пофиг, я не только выживу, но и заработаю в такой среде, но скажу откровенно, страну на самом деле очень жаль", - написал эксперт.

Пользователь Sicnem Strebor в ответ спрашивает у Лиепниекса, оценят ли в таком случае успехи нового правительства в развитии народного хозяйства те, кто не понимает достижений нынешнего.

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Некоторые пользователи считают, что раз за партии Кайминьша и Борданса голосовало большинство, то пусть оно испытает шоковую терапию по сравнению с тем, что было.

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"Лондонский аэропорт пустой. Странно! Думал, будет толпа эмигрантов, которые спешат обратно, чтобы почувствовать сладкий вкус победы", - пишет Дзинтарс, намекая на то, что популистов, идущих к власти активно поддерживали зарубежные латыши.

А пользователь Эд вспомнил завет Ленина, согласно которому "Управлять государством может любая кухарка".

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"Латыши, которые за рубежом голосовали за KPV, добро пожаловать обратно в Латвию. Счастье должно быть общим", - пишет еще один пользователь Twitter.

Справка

Любая кухарка может управлять государством - высказывание, широко употреблявшееся в СССР, однако Ленину высказывание не принадлежит - впервые оно появилось в литературном произведении. Выражение было использовано В. В. Маяковским в поэме "Владимир Ильич Ленин".

Вариант "Любая кухарка может управлять государством", приписываемый Ленину, часто используется при критике социализма и советской власти. Используется также вариант "Любая кухарка должна управлять государством".

Комментарии 17
Alex1 день назад
Характерно для титульных бездельников - я в любом местном говне ещё и денег заработаю !
("Мне пофиг, я не только выживу, но и заработаю в такой среде, но скажу откровенно, страну на самом деле очень жаль", - написал эксперт.)
...ну потому так и живём - всё лучше и лучшее...
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Sedna1 день назад
Мною было добросовестно прочитано "мнение" латышского сегмента, которое так любит МИКС. Какие-то намёки и полунамёки латышского сегмента лично мне ничего не дали. Они, видать, недовольны теми партиями, кто набрал много процентов и цитируют В.И. Ленина про кухарку. Под кухаркой латышский сегмент подразумевает KPV LV? Или еще кого?... И опять же лондонские аэропорты пустые. Печалька. По всей вероятности, латышский сегмент укоряет своих сограждан том, то они не так активно голосовали за Иесалниекса, Домбраву, Дзинтарса, гнидку Шнурка и их подельников? Видать, тогда бы, по мнению латышского сегмента, наступило б полное благоденствие? Вот бы полностью закрыли русские школы, русских бы вообще отстреливали, а их детей превращали бы в мутантов для обслуживания нужд титульной нации...Вот такие мечты у латышского сегмента. Я всё правильно поняла, МИКС?
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Считаю,1 день назад
что таким образом , сбежавшие патриотсы просто отомстили мамине за то, что она довела их до жизни такой.
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