Эксклюзив |

В Латвии государственным языком должен быть латышский, а в школах в качестве второго иностранного языка нужно обязательно изучать русский. В этом убежден слушатель радио Baltkom Нормундс, который в эфире программы "Вечерний интерактив" высказал свое мнение о значимости русского языка.

"Меня зовут Нормунд. Я - латыш. Сколько бы национальностей в Латвии не проживало, сколько бы ни было людей, столько будет и мнений. Нет одинакового насчет русского языка и латышского языков. В отношении латышского языка ясно, что носителей его очень мало. Вся Латвия пропорционально является одним из городов России. Поэтому вопрос языка является таким болезненным для латышей. Но это и понятно. Я считаю, что латышский язык должен быть в Латвии государственным языком, это никому не мешает. Другой вопрос, как мы общаемся, сколько и какие языки мы изучаем в школе и используем в быту", - сказал мужчина.

По словам Нормунда, он никогда не ощущал проблем в общении с представителями нацменьшинств, более того, по его словам, в последнее время наблюдается такая тенденция, что русскоязычные жители сами переходят в общении на латышский.

"Мне 51 год и я работал в очень многих компаниях, и сейчас работаю в коллективе, где половина русских. Может быть я чего-то не понимаю, чего-то не видел, но в коллективах, в нормальной среде, у меня соседи почти все русские, никогда и нигде не чувствовал никакой разницы - на русском или латышском. Русские в последнее время сами очень часто переходят на латышский, так как хотят практиковаться им тоже это интересно", - сказал слушатель.

Также Нормунд признал, что допустил ошибку, когда не выбрал для своего старшего сына в школе русский язык как второй иностранный. Слушатель признал, что живя и работая в Латвии, нужно знать по меньшей мере три языка - латышский, русский и английский.

"Мнение всегда одно - сколько языков ты знаешь, настолько ты богаче. У меня трое детей, самому взрослому 25 лет, и вот я лично чувствую свою вину в том, что он не знает русского языка. Это я вам ответственно могу сказать. Проморгали. В школе там был какой-то выбор - русский или немецкий. Мы немецкий выбрали, но тот он тоже не знает. Английский и латышский знает и больше ничего. Ни немецкого, ни русского. И я чувствую, что это очень плохо, потому что надо знать латышский, английский, русский. С двумя младшими детьми у меня сейчас железно, каждый день утверждаю, что нужны латышский, русский и английский. В Латвии почти половину населения составляют русскоязычные и с этим надо считаться", - сказал радиослушатель Baltkom.

Напомним, как ранее в эфире программы "Разворот" на радио Baltkom заявила профессор университета имени Страдиня, экс-спикер Сейма Илга Крейтусе, в Латвии сейчас наблюдается политический бум, который направлен против русского языка, хотя практика показывает, что в этом языке есть потребность.

Между тем, накануне Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону о труде, запрещающие работодателю требовать от работника знания иностранного языка, если его использование не входит в его рабочие обязанности.

Как подчеркивает предложившее эти поправки Национальное объединение, цель поправок - "устранить лингвистическую дискриминацию латышей на работе, а также способствовать их репатриации и тому, чтобы они оставались в Латвии".