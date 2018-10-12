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Президент Латвии Раймонд Вейонис не может вмешиваться в процесс формирования правительства, он только называет кандидата в премьер-министры. Об этом в программе "Разворот" на радио Baltkom сказала экс-спикер Сейма, профессор университета имени Страдиня Илга Крейтусе, комментируя слова Вейониса о том, что Латвии нужен премьер, который сохранит направление на интеграцию в евроатлантические структуры.

"От президента не зависит ничего. От президента зависит только одно слово - он должен назвать имя, фамилию и все, на этом функции президента заканчиваются. Он решает, кого назвать, если, конечно, он может сам решить. Я боюсь, что увы", - сказала Крейтусе.

По словам политолога, после номинирования, президент не сможет отозвать, вмешаться и сказать, каких министров он хочет или не хочет видеть в правительстве. Это не позволяет Конституция и парламентский строй латвийского государства.

"Если премьер-министр, которого номинировал президент, создает такую коалицию, о которой до этого не говорил, президент не может вмешаться, он не играет никакой роли, все решает парламент. Если хотят, чтобы президент стал кем-то больше для правительства и нес большую ответственность, то мы должны переходить на литовскую модель, когда президент называет премьера, премьера утверждает парламент, а правительство создают вместе президент и премьер и несут свою ответственность за это, а президент может и отозвать премьера", - сказала Крейтусе.

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