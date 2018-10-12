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Если партии KPV LV удастся сформировать коалицию в Сейме, оппозиция больше не будет изгоем и ее предложения не будут моментально отвергаться. Об этом в эфире радио Baltkom заявил лидер KPV LV Артус Кайминьш.

По его мнению, сотрудничество между правящими партиями и оппозицией должно быть пересмотрено.

"Наша коалиция будет работать по-другому. У нынешней коалиции, которая будет работать до 4 ноября, есть договор. В нем есть второй пункт - ничего не брать от оппозиции. Например, если я - в данный момент депутат оппозиции - или "Согласие" подает хорошее предложение по экономике, они не станут его принимать. Потому что есть второй пункт договора. Это ненормально. Если есть хорошие предложения, мы должны их принять. Должен быть диалог, а не автоматическое "нет". А пока уже 20 лет автоматически говорят "нет"", - сказал Кайминьш.

По итогам выборов в Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие», Новая консервативная партия и KPV LV.