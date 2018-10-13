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Если Латвия откроет рынок труда для дешевых гастарбайтеров из третьих стран, то она обречет своих жителей на безработицу. Если, например, пустить сюда дешевых рабочих из Казахстана, то они обрушат зарплаты и таким образом увеличится безработица в Латвии. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал член правления Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK, депутат Сейма Янис Домбрава.

Таким образом политик прокомментировал один из приоритетов деятельности нацблока.

"Приоритетом нашей партии, в том числе, является не позволить открыть рынок труда для дешевой рабочей силы из-за рубежа, которое лоббируют многие предприниматели. Надо понимать, что таким образом будут снижены зарплаты, что будет способствовать развитию безработицы в различных регионах Латвии. Например, работодатель сможет взять какого-то дешевого рабочего из Казахстана, вместо местного жителя", - сказал Домбрава.

По словам политика, многие единомышленники голосуют за нацблок, так как он укрепляет государственность. Запрет на ввоз гастарбайтеров является одним из трех приоритетов, которые VL-TB/LNNK выдвинуло при формировании будущего правительства.

Первым приоритетом, по словам Домбравы, является поддержка семей с детьми.

"Мы хотим поддержать программу получения жилья и различных пособий таким семьям. В результате деятельности партии до этого периода мы достигли того, чего не могли достичь другие европейские государства. Латвии удалось поднять показатели количества детей на одну женщину. Если пять лет назад это был 1,3 ребенка на одну женщину, то сейчас 1,8. В других странах не верят, что таких показателей можно достичь за столь короткое время.

Второй приоритет, сохранение закрытого рынка труда.

Третий приоритет, по словам политика, это дальнейшее укрепление государственного языка.

"Госязык, образовательная система, в том числе упорядочение системы дошкольного образования. Если на большей части Латвии эта система была упорядочена в 90-ые годы, то сейчас она не упорядочена в некоторых в больших городах. Прекратим это деление, и, я думаю, что мы получим намного более сильное государство", - сказал Домбрава.

Напомним, ранее парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс в соцсети Twitter написал , что национальное объединение в Сейме следующего созыва будет отстаивать интересы суверенной Латвии и продолжит выступать против ввоза гастарбайтеров из-за рубежа.

"Это будет одна из самых тяжелых битв в следующем Сейме, так как только Нацобъединение VL-TB/LNNK ясно сказало, что ввоз в Латвию малоквалифицированных работников не поддержит", - написал политик.

фото: Mixnews, freeimages.com, pexels.com-Free Download